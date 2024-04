Mohorič še vedno vprašljiv za 'severni pekel'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dvojček dirk po Flandriji in proti Roubaixu za Mateja Mohoriča in številne druge specialiste za enodnevne dirke predstavlja vrhunec sezone spomladanskih klasik, preizkušnji pa imata v kolesarski karavani mitski status. Medtem ko je Flandrijo lani dobil Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), Pariz–Roubaix za zdaj ostaja neuslišana slovenska želja. Mohorič bo letos stežka posegel po visoki uvrstitvi, saj je v nedeljo po Flandriji na spolzkih cestah grdo padel in moral na šivanje v bolnišnico. Utrpel je globoke ureznine na komolcu, v torek pa je na družbenih omrežjih napisal, da se po padcu še ne počuti najbolje.

Zato jim organizatorji že vrsto let pripisujejo zahtevnost petih zvezdic. Na trasi je še šest odsekov s štirimi zvezdicami, 14 s tremi, pet z dvema ter dva odseka z eno zvezdico za zahtevnost. Skupaj je tlakovanih delov ceste za 55,7 km, začnejo pa se po slabih 100 km. Najtežji deli s petimi zvezdicami so na vrsti v Arenbergu, 96 km pred ciljem, ter nato še 49 (Mons-en-Pevele) in 18 km pred koncem (Carrefour de l'Arbre).

Organizatorji so po prošnjah sindikata kolesarjev uvedli spremembo pred prihodom v arenberški gozd, kamor na tlakovce tekmovalci sicer pripeljejo tudi s hitrostjo do 65 km/h. Z dodatnimi ostrimi ovinki pa so v kolesarski javnosti dvignili ogromno prahu, saj bodo pred nevarno spremembo trase ekipe še toliko bolj tekmovale za položaj pred 2,3 km dolgim tlakovanim odsekom. Spremembo trase je tudi van der Poel na družbenih omrežjih označil kot "šalo". Kljub ostrim zavojem pred arenberškim jarkom bo Nizozemec prvi favorit, potem ko je s tekmeci zanesljivo opravil na nedeljski dirki po Flandriji. Tam je slavil tretjič, s čimer se je na večni lestvici izenačil z najboljšimi v zgodovini.