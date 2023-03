Mohorič se zaveda, da se na letošnjem prvem spomeniku vsi bojijo Pogačarja

Zimske priprave so za trenutno 19. kolesarja svetovne lestvice dobro uspele. Za zdaj nima nobenih težav, kar se odraža tudi na prvih dirkah v sezoni. Rezultati so solidni, ne pa vrhunski, je dodal.

Na 294 km dolgo traso ne gre branit zmage: "Te zmage mi nihče ne more vzeti. Realno pa se zavedam, da je ponovna zmaga zelo zahtevna naloga. Ampak verjamem, da imam v žepu dobre karte in iskreno možnost za ponovno zmago. Ta dirka ima zelo širok krog favoritov, precej različnih kolesarjev lahko zmaga."

"Živim v bližini v Monaku in to so moje ceste za trening, ki jih pozimi redno uporabljam. Tisti spust bi lahko prevozil z zaprtimi očmi," je med torkovim pogovorom z novinarji v Ljubljani dejal Mohorič.

"Naslednjih šest tednov je najpomembnejših, zvrstilo se bo osem enodnevnih dirk, ki skupaj predstavljajo spomladanski cilj sezone. To vrhunsko formo želim zadržati do dirke Liege-Bastogne-Liege konec aprila," je dejal in hitro poudaril, da ga mika predvsem Pariz-Roubaix.

"To je dirka, ki si jo najbolj želim zmagati. Potrebuješ veliko sreče, odlične noge in da se tisti dan poravnajo zvezde," o glavnem cilju pomladi razpreda Mohorič.

Na večini kasnejših klasik se mu bo v ekipi pridružil Matevž Govekar, ki ga v San Remu ne bo. Bo pa moral Mohorič dirkati proti Slovencu, ki vselej cilja visoko. Pravzaprav ni odgovora na vprašanja o razpletu, v katerem ne bi govoril o Tadeju Pogačarju.

"Mislim, da so vse karte odprte in bo dirka zelo zanimiva. Mogoče se na spustu ne zgodi nič in se napademo v zadnjih dveh kilometrih. Mogoče bo oklevanje že na Poggiu in pride do sprinta manjše skupine oziroma okrnjene glavnine, mogoče pa bo Tadej vsem pomahal v slovo že na Cipressi in bo drugače kot v preteklih letih," je nasmejano povedal Mohorič.

Zaveda se tudi, da presenečenj tokrat ne bo. Vseeno od pristopa ne odstopa. "Taktike ne morem spreminjati. Nisem tisti, ki bi lahko naredil razliko na vzponu. Tisti, ki jo lahko, je predvsem Pogačar. Moral bo poskusiti. Sam se bom kar najbolje prilagodil na to ter skušal igrati na svoje karte v spustu in zadnjih dveh kilometrih. Ampak tu je še 20 kolesarjev z realnimi možnostmi."

Med njimi je zagotovo Pogačar, ki je z razlogom eden izmed glavnih favoritov za sobotno dirko. "Tadej je trenutno številka ena svetovnega kolesarstva in specialist za čisto vsak teren, razen mogoče v sprintih glavnine. Realno je on kolesar, ki bi lahko zmagal na vseh petih spomenikih, je pa Milano-San Remo zanj najtežje dosegljiva zmaga, saj je dirka tako odprta in krog favoritov zelo širok," je še pristavil član Bahrain-Victoriousa.