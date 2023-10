Mohorič svetovni prvak!

" Super sem se počutil, ujel sem enega najboljših dni na kolesu. Kot majhen fant sem vedno želel tekmovati z gorskim kolesom, s cestnim kolesarstvom pa sem se začel ukvarjati, ker so bili v njem dejavni moji prijatelji. Danes sem zelo užival, čeprav so noge pekle. Zelo sem zadovoljen. Tekmeca sta bila prav tako močna, a izkoristil sem manj kilogramov na vzponih. Zelo sem ponosen na ta dosežek, " je za organizatorje po preizkušnji dejal Mohorič. " Od samega začetka sem verjel v zmago. Naredil sem, kar sem lahko. Bolj kot se je delala selekcija, boljše noge sem imel. Ogledal sem si zadnjih 40 km, trasa mi je bila pisana na kožo. Tudi če bi želel sam dizajnirati progo, je ne bi mogel bolje za svoje karakteristike. Moral sem trpeti, a tako je bilo tudi z ostalimi, na koncu pa mi je uspelo kljub manjšemu padcu nekaj kilometrov pred koncem ," je še dodal.

Slabih 19 km pred ciljem 169 km dolge trase po makadamskih cestah v okolici Trevisa je Matej Mohorič ostal sam v ospredju. Na klancih je hitro pridobil prednost ter se kljub padcu v zadnjih treh kilometrih veselil naslova svetovnega prvaka v drugi izdaji tekmovanja, ki vse bolj pridobiva na veljavi in priljubljenosti. Na vrhu je nasledil Belgijca Giannija Vermeerscha , ki je lani slavil pred Italijanom Danielom Ossom in Nizozemcem Mathieujem van der Poelom . Letos je Mohorič na trasi med Spresianom in Pieve di Soligom slavil pred Belgijcem Florianom Vermeerschom , ki je zaostal 42 sekund, tretji pa je bil Britanec Connor Swift z zaostankom 3:39 minute.

"Ta disciplina ima zelo lepo prihodnost in bo vse bolj priljubljena. Zato sem zelo ponosen. Z veseljem se bom vrnil na to tekmovanje," je še za konec dejal slovenski as. Triinštiridesetletni španski veteran Alejandro Valverde, ki je lani končal cestno kariero, je bil na koncu četrti, zaostal pa je 6:47 minute.

Na dirki je nastopil še en slovenski član cestne zasedbe Bahrain Victorious Matevž Govekar in zasedel 15. mesto z zaostankom 12:22 minute. Na startnem seznamu so bili od Slovencev še Gregor Matija Černe, Mihael Štajnar, Adam Jordan in Robert Jenko. Sobotno žensko preizkušnjo je brez slovenske udeležbe dobila Poljakinja Kasia Niewiadoma. Srebro je z zaostankom 33 sekund po sprinterskem dvoboju pripadlo domačinki Silvii Persico, ki je bila nekoliko hitrejša od Nizozemke Demi Vollering. Lani se je prav tako v Benečiji naslova veselila letošnja svetovna prvakinja v gorskem kolesarstvu, Francozinja Pauline Ferrand Prevot.

Tokratno prvenstvo so zaznamovale težave s televizijskim prenosom za sobotno žensko dirko, ki ga ni bilo, medtem ko so organizatorji zagotovili prenos današnje moške preizkušnje. Zato je Mednarodna kolesarska zveza v izjavi za javnost dejala, da bo organizacijo prihodnjih izdaj, leta 2024 bo SP po makadamu gostila Belgija, pogojevala z zagotovitvijo televizijskega prenosa za obe članski preizkušnji.