Mohorič tretji na zanj zadnji dirki sezone

Kolesarji so morali na tradicionalni dirki na Japonskem, ki poteka okoli 100 km severno od središča Tokia, premagati 144,2 km oziroma 14 krogov s po 185 m višinske razlike. Kot vselej je bil za selekcijo odločilen vzpon Kogaši (1,6 km/6,6 %). V ospredju se je v drugi polovici po napadu Kanadčana Michaela Woodsa (na koncu četrti) vzpostavila skupina petih kolesarjev, med katerimi je bil tudi Mohorič. Bil je v igri za 26. zmago v karieri, a na koncu ostal malce prekratek. Ugnala sta ga Powless (EF Education-EasyPost) in Van Wilder (Soudal Quick-Step). Najboljša peterica je imela sicer več kot štiri minute naskoka pred ostalimi. "Dobro sem se počutil. Od samega začetka je bilo zelo zahtevno, veliko je bila napadov in agresivnega dirkanja. Ni bilo časa za počitek, še posebej ker gre za krajšo preizkušnjo," je v izjavi za spletno stran svojega moštva dejal Mohorič.

"Ko je pospešil Woods po dveh tretjinah dirke, je ostala le še peterica. Čeprav smo poskušali napadati drug drugega, je prišlo do sprinta. Skušal sem igrati na svoje karte, a mi manjka nekaj hitrosti v primerjavi s Powlessom. Dokazal je, da je bil najboljši in zasluženo slavil," je še o koncu preizkušnje dejal Mohorič. Obrnil se je tudi v prihodnost, potem ko je v soboto slavil 30. rojstni dan. "Zelo sem zadovoljen s predstavo. Sezona je končana in z dobrim izidom se lahko odpravim na počitnice ter pripravim na leto 2025," je pristavil kolesar iz Podblice. Pogodbo z Bahrain-Victoriousom ima sklenjeno še do konca prihodnje sezone.