Severni pekel nazaj po dveh letih, Mohorič ni med prvimi favoriti

Kolesarje čaka 257,7 km dolga trasa od Compiegna do Roubaixa s 30 tlakovanimi odseki oziroma granitnimi kockami. Ti so razdeljeni v pet različnih težavnosti, s petimi zvezdicami pa se lahko pohvalijo trije peklenski odseki, zadnji od tega 15 km pred ciljem. Karavana se bo morala spopasti tudi z zahtevnimi vremenskimi razmerami, vremenoslovci namreč napovedujejo nestanovitno ozračje s številnimi plohami (bolj verjetne so v prvi polovici trase) in dokaj močnim vetrom.

Prvi favorit današnje preizkušnje je Belgijec Wout Van Aert. Ta na domačem SP v Flandriji ni upravičil visokih pričakovanj domače javnosti, Pariz–Roubaix pa bo zadnja dirka njegove sezone.

Na stavnicah v lovu za trofejo v podobi granitne kocke sledi Nizozemec Mathieu van der Poel, ki stopnjuje svojo formo, med favoriti pa so še Danca Kasper Asgreen in Mads Pedersen ter Italijan Sonny Colbrelli, Slovak Peter Sagan in Francoz Florian Senechal. Zmaga Mohoriča na kraljici vseh kolesarskih klasik bi pomenila 50-kratno oplemenitev vloženega evra.

Dirka bi morala biti na sporedu drugi konec tedna v aprilu, a so jo organizatorji zaradi pandemije covida-19 prestavili na prvi vikend oktobra.

Letos so prvič izpeljali tudi žensko preizkušnjo, ki jo je dobila Britanka Lizzie Deignan. Vrhunce si oglejte spodaj.