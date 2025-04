Mohorič z udarninami in odrgninami, a brez zlomov

Matej Mohorič je še pred prvim tlakovanim odsekom na kraljici vseh klasik grdo padel ter si pri tem poškodoval stegno in medenico, a do zlomov, kot so zapisali iz ekipe na družbenih omrežjih, ni prišlo. Tridesetletnik je ob udarcih utrpel še številne odrgnine na roki, kolenu in po levem boku. Kasneje je zaradi bolečin odstopil, kot je v izjavi za ekipo dejal športni direktor Aart Vierhouten. "Imeli smo visoka pričakovanja, prišli smo dobro pripravljeni. Složno smo delovali v prvem delu, nato pa je Matej grdo padel. Tudi sam je bil presenečen, kako močno je udaril ob tla. Vrnil se je na kolo, ekipa pa mu je pomagala, da se je vrnil v glavnino. Ko je kasneje dejal, da ne more nadaljevati, smo osredotočenost usmerili drugam," je dejal športni direktor ekipe Bahraina.