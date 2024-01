Mohorič za začetek sezone sedmi na prvi etapi petdnevne dirke po Valencii

Mohorič je na sedmem mestu zaostal 1:19 minute, v sprintu večje skupine pa je zaostal za Italijanom Jonathanom Milanom (Lidl-Trek) in Avstralcem Michaelom Matthewsom (Jayco-AlUla).

Glavnina je sedmim ubežnikom med etapo od Benicassima do Castellona (167 km) dopustila prednost devetih minut, ob koncu pa kljub naporom ni pokrila razlike.

Na spustu z zadnjega kategoriziranega klanca na Desert de les Palmes (7,7 km/5,1 %) je z napadom 17 km pred koncem poskusil prav Matej Mohorič. Z vratolomnim spuščanjem si je privozil nekaj prednosti pred glavnino, a sam ni zarezal v zaostanek za nekaj preostalimi ubežniki.

"Na vrhu so po uradni radijski zvezi dejali, da je prednost dve minuti, kar že tako predstavlja veliko oviro. Nisem pa vedel, da sta spredaj kolesarja iste ekipe. Sem pa dobro pripravljen, noge so dobre, zaradi česar se veselim nadaljevanja dirke," je po etapi za Eurosport dejal 29-letni slovenski as.

Ta sicer ni bil zadovoljen s potekom etape in kako je glavnina nadzirala ubežnike. "Kljub vsemu je bil to za večino prvi tekmovalni dan in nekako še ni prave samozavesti, da bi kdo prevzel odgovornost ali se spopadel s pritiskom lovljenja ubežnikov," je začel Mohorič.

"Na koncu je uspelo ubežnikom. Zgrabili so priložnost in se borili za etapno zmago, kar je v modernem kolesarstvu zelo redko. Za nas je to vsekakor izpuščena priložnost. V nadaljevanju bo morala še kakšna druga ekipa pomagati pri lovu, da bi se borili za etapne zmage," je še dodal edini slovenski kolesar na dirki.