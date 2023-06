Mohorič zadovoljen s formo, Novak razočaran: Manjka mi še kakšna dirka

Če je prvi vzpon še preživel v skupini z najboljšimi, je Novak odpadel kmalu po začetku drugega, ko ni uspel slediti tempu kasnejšega zmagovalca Jesusa Davida Pene . "Od starta sem se počutil dobro. Ko smo šli prvič gor (na Kolovrat, op. a.), sem čutil, da me že dajejo krči. Potem v drugo pa sem res imel težave s krči. Dal sem vse od sebe. Fantje, ki so prišli z Gira, se počutijo dobro, tako, kot se jaz lani. Izgleda, da mi še manjka kakšna dirka, da bi bil konkurenčen," je v cilju četrte etape razočarano priznal 27-letnik.

Domen Novak je pred začetkom dirke po Sloveniji razkril, da so mu v ekipi UAE Emirates dali proste roke za dirkanje na rezultat. Uvodne tri pretežno ravninske etape niso dale odgovora, v kakšni formi je kolesar iz Dolenje vasi, je pa zato vse karte razkrila četrta etapa, v kateri se je karavana kar dvakrat povzpela na Kolovrat.

Mohorič omilil izgubo in dobil potrdilo o dobri pripravljenosti

Bistveno boljše volje je bil na cilju v Kobaridu Matej Mohorič. Tudi on je stik z najboljšimi izgubil na začetku drugega vzpona, a s pametno in vztrajno vožnjo do konca zelo omilil svoje izgube. V cilj je prišel s 36 sekundami zaostanka, v skupnem seštevku pa je 22 sekund za Zano, tako da ne gre odpisati, da bi jutri morda lahko celo prevzel zeleno majico.

A bolj kot o skupni zmagi Mohorič razmišlja o prihajajoči dirki po Franciji, ki se prvega julija začenja v Bilbau. "Etapo sem odpeljal kot pripravo na Tour. Vzpone sem odpeljal v svojem ritmu in mislim, da je pripravljenost kar v redu," je povedal zmagovalec dveh etap na Touru in dodal: "Všeč mi je, da je vroče, da se navadimo na francosko vročino. Mislim, da sem dobro pripravljen. Upam, da tako tudi ostane."