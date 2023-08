Mohoriču zadnja etapa, po nevtralizaciji skupno slavje Wellensu

Slovenski kolesarski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagovalec zadnje, pete etape dirke Renewi Tour, ki poteka na Nizozemskem in v Belgiji. Skupna zmaga je po nevtralizaciji v zadnji etapi že pet kilometrov pred ciljem sicer 187,3 km dolge etape od Riemsta do Bilzna pripadla Belgijcu Timu Wellensu (UAE Team Emirates).

icon-expand Mateja Mohoriča smo obiskali v domačem Šenčurju. FOTO: Luka Kotnik Ekipe so sredi današnje zadnje etape ustavile karavano in protestirale zaradi nevarnega zaključka na ozkih cestah, četudi je bilo vreme suho. Organizatorji so po polurni prekinitvi sporočili, da bodo čase vzeli 5,1 km pred ciljem, na voljo pa ni bilo ne bonifikacijskih sekund v cilju ne v tako imenovanem zelenem kilometru. Tako Mohorič po etapni zmagi in napadalnem dirkanju v zadnjem delu trase ni pridobil sekund, v skupnem seštevku pa je z osmega napredoval na sedmo mesto. Za Wellensom je na koncu zaostal 33 sekund. V kolikor bi štele bonifikacijske sekunde v cilju, bi v razvrstitvi stal na stopničkah za zmagovalce. Za 28-letnika iz Podblice je bila to sicer 22. zmaga v karieri, od tega peta v zadnjih dveh mesecih in pol. Slavil je še v zadnji etapi domače pentlje, v 19. etapi dirke po Franciji, dobil pa je etapo in skupni seštevek dirke po Poljski. "Nekoliko spremenjena trasa je bila zelo tehnična, dovolj tehnična, da so nekateri kolesarji raje dvakrat premislili, ali bodo tvegali v zaključku etape," je sprva za organizatorje dejal Mohorič. Nato je malce okaral organizatorje zaradi odločitve o nevtralizaciji, ki so jo sprejeli sredi etape. "Konec koncev moramo spoštovati organizatorje, a trasa je bila znana več mesecev vnaprej. Takšno odločitev bi morali sprejeti prej, ne sredi etape. Ampak stanje je, kakršno je. Skušali smo se prilagoditi. Na to etapo smo ciljali že pred začetkom dirke, vedeli smo namreč, da bom moral braniti čas na kronometru, danes pa bi lahko pridobil prednost v boju za skupno zmago." "Žal ni bilo na voljo bonifikacij, zato sem v razvrstitvi ostal tam, kjer sem bil že prej. Seveda pa je tu etapna zmaga, ekipa je opravila sijajno delo. Pripravili so mi teren pred zadnjim vzponom, saj sem imel dobre noge. Kljub temu tam nisem napravil razlike, a na koncu dobil sprint za etapno zmago," je še zaključil slovenski as. Ta se je v zadnjih 30 km znašel v močni skupini 30 kolesarjev, ki je pobegnila glavnini z najboljšimi sprinterji. Njegovo moštvo je dolgo narekovalo močan ritem in se otreslo številnih tekmecev za etapno zmago tudi na izpostavljenih delih trase, kjer je pihal bočni veter. Na najtežjem vzponu je Mohorič napadel, sledil pa mu je le Italijan Matteo Trentin, ki pa ni pomagal Slovencu, saj je imel v skupnem seštevku vodilnega moštvenega kolega za njim v preostanku skupine. Napad zato ni uspel, tudi kasneje pa pravih razlik do točke nevtralizacije ni bilo. V zadnjem delu je svoje tehnično znanje in pretkanost kot že ničkolikokrat izkoristil Mohorič, se držal pravih koles in v zadnjih 100 m švignil mimo obeh tekmecev za etapno zmago. Drugo mesto je osvojil Trentin, tretji pa je bil Danec Soeren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck). Wellens je takoj po prečkanju nevtralizacijskega cilja popustil, ciljno črto prečkal v ozadju, a kljub temu slavil osmo zmago na etapnih dirkah v karieri. V skupnem seštevku je drugo mesto zasedel njegov rojak Florian Vermeersch (Lotto Dstny), tretji pa je bil še en Belgijec Yves Lampaert (Soudal Quick-Step). * Dirka Renewi Tour, skupni seštevek (5/5): 1. Tim Wellens (Bel/UAE Team Emirates) 15:56:07 2. Florian Vermeersch (Bel/Lotto Dstny) + 0:23 3. Yves Lampaert (Bel/Soudal-Quick Step) isti čas 4. Jasper Stuyven (Bel/Lidl-Trek) 0:30 5. Mike Teunissen (Niz/Intermarche-Circus-Wanty) 0:31 6. Marc Hirschi (Švi/UAE Team Emirates) isti čas 7. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 0:33 8. Axel Zingle (Fra/Cofidis) 0:34 9. Matteo Trentin (Ita/UAE Team Emirates) 0:36 10. Soeren Kragh Andersen (Dan/Alpecin-Deceuninck) 0:40 ...