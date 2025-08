Je (bo) Movistar naslednja postaja Primož Rogliča?

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V kolesarski karavani so že dlje časa krožile govorice, da Remco Evenepoel ne bo ostal pri Soudalu, tudi nekateri mediji so že pred tedni takrat še neuradno preselili Belgijca v ekipo Primoža Rogliča. A morda ambiciozni Belgijec in deset let starejši Slovenec morda sploh ne bosta člana iste ekipe v prihodnji sezoni.

Javier Romo v dresu Movistarja. Mu bo v prihodnje družbo delal naš Primož Roglič? FOTO: Profimedia icon-expand

"Jasno je, da Belgijec k nemški ekipi prihaja kot potencialni prvi zvezdnik ekipe. Gre za ambicioznega kolesarja, ki ima vedno prav in ki ima pred sabo najvišje možne cilje. Bora pa naj bi mu šla povsem na roko in izpolnila vse še tako tihe in zahtevne želje," piše španska Marca, ki ima informacijo, da naj bi ekipa Movistar močno zagrizla za usluge 35-letnega Kisovčana.