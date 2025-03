Milano–Sanremo: Pogačar v dežju lovi eno najprestižnejših zmag

Prišel je dan za prvega od petih kolesarskih spomenikov. Pri naših zahodnih sosedih pravkar poteka znamenita dirka od Milana do Sanrema, ki je najdaljša enodnevna preizkušnja na koledarju in ena redkih, na katerih Tadej Pogačar še ni slavil. Mu bo tokrat, v svojem petem nastopu le uspelo? Do cilja v prestolnici italijanske popevke imajo kolesarji še več kot 140 kilometrov.