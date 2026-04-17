Rekreativci junija znova na etapi Dirke po Sloveniji

Dogodek MyTour of Slovenia 2026 bo 20. junija potekal v sklopu Dirke po Sloveniji. Trasa meri 87 kilometrov in vključuje 1.960 višinskih metrov, poteka pa od Kranjske Gore prek Predela in Trente do prelaza Vršič, ki predstavlja osrednji izziv dneva.

Posebnost dogodka ostaja izkušnja prave dirke: udeleženci vozijo po zaprti cesti, ob policijskem spremstvu in s tehnično podporo. Čas na vzponu na Vršič se meri profesionalno, kar omogoča neposredno primerjavo z rezultati profesionalnih kolesarjev.

Organizatorji pričakujejo približno 500 udeležencev iz Slovenije in tujine. Lanska izvedba je med kolesarji vzbudila veliko zanimanja, predvsem zaradi redke priložnosti vožnje v pogojih, ki so sicer rezervirani za vrhunski šport.