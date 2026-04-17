Rekreativci junija znova na etapi Dirke po Sloveniji

Dogodek MyTour of Slovenia 2026 bo 20. junija potekal v sklopu Dirke po Sloveniji. Trasa meri 87 kilometrov in vključuje 1.960 višinskih metrov, poteka pa od Kranjske Gore prek Predela in Trente do prelaza Vršič, ki predstavlja osrednji izziv dneva.
Posebnost dogodka ostaja izkušnja prave dirke: udeleženci vozijo po zaprti cesti, ob policijskem spremstvu in s tehnično podporo. Čas na vzponu na Vršič se meri profesionalno, kar omogoča neposredno primerjavo z rezultati profesionalnih kolesarjev.
Organizatorji pričakujejo približno 500 udeležencev iz Slovenije in tujine. Lanska izvedba je med kolesarji vzbudila veliko zanimanja, predvsem zaradi redke priložnosti vožnje v pogojih, ki so sicer rezervirani za vrhunski šport.
"Dogodek je nadgradnja Dirke po Sloveniji, ki rekreativnim kolesarjem omogoča stik s profesionalnim športom. Naš cilj je ponuditi varno in hkrati tekmovalno izkušnjo," je povedal Bogdan Fink, organizacijski direktor Dirke po Sloveniji.
"Gre za projekt, s katerim širimo izkušnjo vrhunskega športa tudi med rekreativce ter hkrati razvijamo nove športne produkte," pa je povedal Jernej Smisl, direktor podjetja Pristop.
MyTour of Slovenia je del Dirke po Sloveniji, ene osrednjih kolesarskih prireditev v regiji, ki Slovenijo redno umešča na mednarodni športni zemljevid. Prijave so odprte do 10. junija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.