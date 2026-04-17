Kolesarstvo

Rekreativci junija znova na etapi Dirke po Sloveniji

Ljubljana, 17. 04. 2026 17.15 pred 11 dnevi 1 min branja

Avtor:
N.M.
MyTour of Slovenia 2026

Kako je voziti traso profesionalne kolesarske dirke? Junija bodo to lahko znova izkusili tudi rekreativni kolesarji. Projekt MyTour of Slovenia se vrača v drugi izvedbi in udeležencem omogoča vožnjo po isti etapi kot profesionalci, le nekaj ur za njimi.

FOTO: 24ur.com

Dogodek MyTour of Slovenia 2026 bo 20. junija potekal v sklopu Dirke po Sloveniji. Trasa meri 87 kilometrov in vključuje 1.960 višinskih metrov, poteka pa od Kranjske Gore prek Predela in Trente do prelaza Vršič, ki predstavlja osrednji izziv dneva.

Posebnost dogodka ostaja izkušnja prave dirke: udeleženci vozijo po zaprti cesti, ob policijskem spremstvu in s tehnično podporo. Čas na vzponu na Vršič se meri profesionalno, kar omogoča neposredno primerjavo z rezultati profesionalnih kolesarjev.

Organizatorji pričakujejo približno 500 udeležencev iz Slovenije in tujine. Lanska izvedba je med kolesarji vzbudila veliko zanimanja, predvsem zaradi redke priložnosti vožnje v pogojih, ki so sicer rezervirani za vrhunski šport.

FOTO: 24ur.com

"Dogodek je nadgradnja Dirke po Sloveniji, ki rekreativnim kolesarjem omogoča stik s profesionalnim športom. Naš cilj je ponuditi varno in hkrati tekmovalno izkušnjo," je povedal Bogdan Fink, organizacijski direktor Dirke po Sloveniji.

"Gre za projekt, s katerim širimo izkušnjo vrhunskega športa tudi med rekreativce ter hkrati razvijamo nove športne produkte," pa je povedal Jernej Smisl, direktor podjetja Pristop.

MyTour of Slovenia je del Dirke po Sloveniji, ene osrednjih kolesarskih prireditev v regiji, ki Slovenijo redno umešča na mednarodni športni zemljevid. Prijave so odprte do 10. junija.

MyTour of Slovenia 2026 kolesarstvo Slovenija

Mernik peti najboljši mladi kolesar dirke O Gran Camino

'Koles z dirke Pariz-Roubaix ne bomo več uporabljali'

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
