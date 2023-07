Na 10. etapi se bosta Vingegaard in Pogačar izogibala pastem

Prva pretendenta za skupno zmago, Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Slovenec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), v prehodni etapi tako bržkone ne bosta imela glavne besede, kar je na ponedeljkovi novinarski konferenci nakazal tudi Pogačar. A ob tem prvi kolesar sveta vendarle ni želel opisati naslednjih etap do vrnitve v gore v petek kot dneve počitka.

"Vendarle se bo treba potruditi in paziti na pasti," je dejal o pričakovanjih za naslednje tri dni. Po dveh mini zmagah v gorskih etapah proti Vingegaardu je 24-letnik s Klanca pri Komendi svoj zaostanek znižal na 17 sekund in se je med prostim dnevom samozavestno oziral proti drugi polovici Toura.

Zelo vroč dan s temperaturami okoli 36 stopinj Celzija, možnost popoldanskih neviht in tudi precej močnega vetra (s povprečno hitrostjo 20 km/h, s sunki tudi do 60 km/h) ter precej razgibana trasa, ki bo ponudila več vzponov tretje kategorije in enega sredi etape, pred gorskih zaključkom tedna napoveduje, da bodo favoriti pred vrnitvijo v gore danes želeli umirjati tempo.

To pa bo odprlo možnost za pobege posameznikov in manjših skupin.