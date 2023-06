Na Touru dodatni varnostni ukrepi po tragični nesreči Gina Mäderja

Odločitev je bila sicer sprejeta, še preden se je švicarski kolesar smrtno ponesrečil na Dirki po Švici na spustu z gorskega prelaza. Vendar te tragedije zagotovo ne želijo podoživeti, je na predvečer začetka 110. Dirke po Franciji poudaril Christian Prudhomme.

Ukrep je tudi del pobude Mednarodne kolesarske zveze (Uci), ki je predstavila novo komisijo, namenjeno izboljšanju varnosti kolesarjev v času, ko so nesreče v tem športu vse pogostejše. Na letošnjem Touru bodo organizatorji tako namestili 30 metrov široke blazine, ki so se februarja uporabljale za svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v Courchevelu in Meribelu, da kolesar v primeru padca na tej točki ne bi padel navzdol "v praznino".

Vodja dirke je poudaril tudi pomembno delo lokalnih oblasti pri obnovi cest, kar prav tako pripomore k varnosti kolesarjev. Poleg zvočnih in svetlobnih oznak, ki se že več let uporabljajo, pa bo uveden tudi nov sistem označevanja, ki je bil preizkušen na kriteriju Dauphine in bo še bolj opozarjal na nevarnosti.