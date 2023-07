Na dirki po Franciji še zadnji gorski test

V tej bržčas ne bo drugega Slovenca in petkovega etapnega zmagovalca Mateja Mohoriča, ki bo skušal varno končati etapo in ostati znotraj časovne zapore. Tudi Luka Mezgec bo v službi kapetana, Nizozemca Dylana Groenewegna, in ga bo skušal varno pripeljati do Pariza in nedeljskega obračuna sprinterjev na Elizejskih poljanah.

Kolesarji se bodo danes v začetku etape povzpeli na Ballon d'Alsace (11,5 km/5,2 %), nato pa sledijo še trije krajši vzponi na Croix des Moinats (5,2 km/7 %), Grosse Pierre (3,2 km/8%) in Schlucht (4,3 km/5,4 %).