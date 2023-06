Na dirki po Franciji znova v veljavi ukrepi proti koronavirusu

Predstavniki organizatorjev letošnjega Toura – športna organizacija Amaury (ASO) – še niso uradno potrdili, da bodo znova vpeljali protokol proti novemu koronavirusu.

Protokol predvideva omejen dostop do ciljnega prostora za ekipe, medtem ko bo nošenje mask obvezno za goste in novinarje.

Kar zadeva kolesarje, je želja organizatorjev, da bi na najmanjšo možno raven omejili stike udeležencev dirke z ljudmi zunaj mehurčka, kar pomeni, da želijo povsem omejiti obiske restavracij ali druženje z navijači, ki prosijo za fotografije ali avtograme.

O vnovični uvedbi ukrepov za zajezitev covida-19 razmišljajo po slabih izkušnjah in izbruhu okužb na letošnji dirki po Italiji. Na začetni etapi kriterija Dauphine v nedeljo so skoraj vsi kolesarji nosili maske.

"To me ne moti, dokler ohranjamo svoje zdravje. Raje vidim, da si nadenemo maske in smo potem lahko vsi bolj sproščeni, kot da bi imeli izbruh in bi veliko kolesarjev izključili zaradi covida," je vodja ekipe Groupama-FDJ David Gaudu povedal za AFP.