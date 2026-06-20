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Na dirki po Sloveniji po 13 letih na Vršič

Kranj, 20. 06. 2026 13.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Dirka po Sloveniji

Danes je na 32. kolesarski dirki po Sloveniji na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore (184,7 km). Karavano bo po 13 letih premora popeljala tudi čez Vršič. Glavni kandidat za etapno zmago je Nemec Florian Lipowitz, domači up pa Jakob Omrzel.

Po treh etapah, v katerih so prevladovali specialisti za sprinte, se bodo ti konec tedna umaknili hribolazcem in eksplozivnim kolesarjem. Danes je namreč na sporedu zahtevna etapa z enim najbolj ikoničnih klancev na Vršič. Še pred tem bodo morali kolesarji kmalu po začetku opraviti z vzponom na Dražgoše (4,1 km/7,9 %) ter v delu etape, ki bo za nekaj kilometrov zavila v Italijo, tudi s prelazom Predel (2,4 km/7,7 %).

Dirka po Sloveniji
Dirka po Sloveniji
FOTO: Dirka po Sloveniji

Nato po spustu sledi vrhunec dogajanja z vzponom na Vršič. Gre za 12,6 km dolg klanec s povprečnim naklonom 7,7 odstotka, ki bo izluščil le tiste najbolj vzdržljive specialiste za zahtevne klance. Glavna kandidata za etapno zmago sta člana ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe, Florian Lipowitz in Giulio Pellizzari, medtem ko se jima bo zoperstavil domači up Jakob Omrzel. Lani je 20-letnik v skupnem seštevku osvojil četrto mesto in belo majico najboljšega mladega kolesarja.

V skupnem seštevku je po treh etapah Omrzel 19. z zaostankom 26 sekund za Laurenceom Pithiejem. Novozelandec bo v naslednjih dneh tako kot Jan Tratnik pomagal Lipowitzu in Pellizzariju. Oba imata enak zaostanek za moštvenim kolegom.

Kraljevska etapa se je začela ob 10.20, končala pa se bo nekje okoli 15.30. V nedeljo bo za konec 32. izvedbe slovenske pentlje še razgibana etapa od Litije do Novega mesta.

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