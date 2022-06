Na dirki po Sloveniji poleg Pogačarja tudi Jan Tratnik in Domen Novak

Družbo mu bosta delala tudi Matej Mohorič, ki zaseda šesto mesto na Ucijevi lestvici, in najboljši slovenski sprinter Luka Mezgec v dresu BikeExchange-Jayca. V dresu UAE Team Emirates bo bržčas nastopil tudi Jan Polanc, na startu pa bodo poleg selekcije slovenskih kolesarjev še tri ekipe s sončne strani Alp, in sicer Adria Mobil, Ljubljana Gusto Santic in kolesarska ekipa Kranja.

Dirko po Sloveniji bo izpustil olimpijski prvak v vožnji na čas Primož Roglič. Trikratni zmagovalec dirke po Španiji trenutno nastopa na svoji zadnji pripravljalni preizkušnji pred dirko po Franciji, kriteriju Dauphine.