Roglič po padcu: Malo me skrbi za ramo, ampak sem v redu

Na dirki po Dofineji so kolesarji in kolesarska javnost pričakovali miren dan. Trasa od Amplepuisa do Saint Priesta, dolga 167 kilometrov, bi morala služiti kot ogrevanje za gorske etape, ki sledijo, mnogi so pričakovali celo, da je to priložnosti za počitek tistih, ki so porabili ogromno moči na sredinem kronometru, na katerem je bil najhitrejši Remco Evenepoel. A zgodilo se je vse drugo. 21 kilometrov pred ciljem je na spolzkem cestišču veliko kolesarjev končalo na tleh, v množičnem padcu pa so jo eni skupili bolj kot drugi.

Na tleh sta se znašla tudi vodilni Belgijec in drugouvrščeni v skupnem seštevku Primož Roglič. "To je neverjetno. Nova množična nesreča. Na srečo sem prišel do cilja, medtem ko nekaterim to ni uspelo. Rahlo me skrbi za ramo, na kateri sem pristal ob padcu, drugače pa sem v redu," je dejal slovenski kolesar v nemški ekipi.