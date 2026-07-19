Peharc osmi v finalu

Anže Peharc je v finalu prvi balvan v prvem poizkusu preplezal do cone 10 točk in nato še nekajkrat poskušal priti do vrha, a mu to ni uspelo. Še dlje od uspeha je bil v drugi smeri, v kateri ni priplezal niti do polovice.

Na tretjem in četrtem balvanu je nato ponovil dosežek s prvega, vendar mu je za najvišjo točko stene ponovno zmanjkalo nekaj moči. Slovenski plezalec je v finalu zbral 29,8 točke.

Tekmovalcem je precej težav povzročala druga smer, ki jo je do konca preplezal le Britanec Maximillian Milne in napovedal boj za zlato medaljo. Milne je bil edini, ki mu je pred zadnjo četrto smerjo uspelo osvojiti tri vrhove. Njegova najbližja zasledovalca sta bila Francoz Samuel Richard z dvema in Belgijec Hannes Van Duysen z enim osvojenim vrhom.

Richard je zadnjo smer končal z ničlo, s čimer je postalo jasno, da bo Milne nov evropski prvak, saj je imel pred zadnjim preizkusom tretjeuvrščeni Van Duysen, ki je plezal kot zadnji, za Britancem že več kot 30 točk zaostanka.

Britanec na zadnjem balvanu prav tako ni osvojil točke, medtem ko je Belgijec osvojil 10 točk in se povzpel na drugo mesto. Milne je na koncu slavil s 74,8 točke. Drugi Van Duysen in tretji Richard sta tekmo končala s 54,7 oziroma 49,9 točke.