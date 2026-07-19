'Na Jonasov padec je lahko vplivala tudi nočna dopinška kontrola'

Pogačar je pred etapo razpredal o dopinškem testu, ki ga je opravil ob peti uri zjutraj, medtem ko so Vingegaarda obiskali še tri ure prej. Namignil je, da lahko pomanjkanje spanca in slabša regeneracija vplivata tudi na osredotočenost v etapi.

"Res mi je žal, da je Jonas odstopil. Vse od leta 2021 sva se vselej borila za zmago. Morda na začetku nisva bila v najboljših odnosih, a v zadnjih letih sva zgradila spoštljivo rivalstvo in na nek način spletla tudi prijateljske vezi. Tour brez njega ne bo enak," je sam padec in odstop Danca v odzivu za organizatorje pospremil Pogačar.

"Malce sem razmišljal po izjavah za francosko televizijo, da je imel dopinško kontrolo ob 2. uri zjutraj. Ko ti enkrat kratijo spanec, morda potem ne deluješ tako osredotočeno na cesti. Njegov Tour je uničen. Resda ne krivim teh kontrol, a lahko bi bilo povezano. Žalosten sem ob njegovem slovesu," je dogajanje današnjega dne ocenil Pogačar.