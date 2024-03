Pogačar pred prvim spomenikom: 'Na kolesu se počutim bolje kot kadarkoli prej'

Med tem je sproščeni Tadej Pogačar svojim zvestim navijačem z veseljem delil avtograme in odgovarjal na vprašanja novinarjev. Nasmeh na njegovem obrazu je izdal veliko samozavest pred eno najpomembnejših dirk v sezoni. "Je ena največjih dirk na koledarju. Zelo si želim zmagati. Letos imam dobre možnosti in sem v dobri formi. Upam, da se bo vse poklopilo in mi uspe. Forma je skoraj vrhunska. Bolje se počutim kot kadarkoli do zdaj," je samozavesten Pogačar.

"To je moj prvi spomenik in to z Matejem (Mohoričem). Ciljamo na najvišjo stopničko. Dirka bo zagotovo izjemno zanimiva," se svoje prve izkušnje na veliki dirki MIlano-Sanremo veseli Matej Govekar.

Matej Mohorič je po zmagi leta 2022 z razlogom lahko optimističen pred 115. izvedbo letos 288 kilometrov dolge dirke: "Verjamem, da lahko zmagam. So tudi drugi, ki imajo boljše možnosti za zmago z Mahieujem in Tadejem na čelu, ampak ta dirka je zelo specifična in tehnične narave. Te pomanjkljivosti lahko tudi nadoknadiš z dobro tehniko."