Mednarodna kolesarska zveza stopila v bran nočnim testiranjem

Nenapovedane nočne kontrole kolesarjev na letošnjem Touru so v zadnjih dneh povzročile številne ostre odzive, v uradni izjavi pa se je glede njih opredelila tudi UCI.

Ta je stopila v bran Mednarodni agenciji za testiranje (ITA), ki te kontrole izvaja, in poudarila, da so takšni posegi v regeneracijo kolesarjev ključni za izkoreninjenje dopinga. Priznava, da so ure zelo neprijetne in da naj bi se takšno testiranje izvajalo zgolj v izrednih primerih, a da nič ni pomembnejšega od kontrole nad prepovedanimi poživili.