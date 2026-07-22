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Kolesarstvo

Mednarodna kolesarska zveza stopila v bran nočnim testiranjem

Francija, 22. 07. 2026 18.30 pred 37 minutami 1 min branja 3

Avtor:
S.Z.
Jonas Vingegaard

Mednarodna kolesarska zveza (UCI) se je odzvala na zloglasna nočna protidopinška testiranja. V svoji uradni izjavi priznava, da testiranje sredi noči zmoti počitek in pripravo kolesarjev, a da je ključno za boj proti dopingu v elitnem kolesarstvu.

Nenapovedane nočne kontrole kolesarjev na letošnjem Touru so v zadnjih dneh povzročile številne ostre odzive, v uradni izjavi pa se je glede njih opredelila tudi UCI.

Ta je stopila v bran Mednarodni agenciji za testiranje (ITA), ki te kontrole izvaja, in poudarila, da so takšni posegi v regeneracijo kolesarjev ključni za izkoreninjenje dopinga. Priznava, da so ure zelo neprijetne in da naj bi se takšno testiranje izvajalo zgolj v izrednih primerih, a da nič ni pomembnejšega od kontrole nad prepovedanimi poživili.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
FOTO: Twitter

Po pravilih Svetovne antidopinške agencije (WADA) se kontrole lahko izvajajo kjerkoli in kadarkoli, kolesarji pa so dolžni to upoštevati ne glede na to, kako neprijetno je. Tega je bil deležen tudi naš Tadej Pogačar, prava žrtev neobičajne ure testiranja pa bi lahko bil Danec Jonas Vingegaard, ki ga je kontrola prebudila v zgodnjih jutranjih urah dne, ko je hudo padel in si zlomil ključnico ter bil primoran odstopiti z letošnje Dirke po Franciji. Njegova ekipa Visma-Lease a Bike ne izključuje možnosti, da bi bila lahko prav prekinitev spanca usodni razlog za odstop dvakratnega zmagovalca Toura.

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KOMENTARJI3

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22. 07. 2026 19.07
Seixasa po dveh tednih dirkanja še niso zbudili sredi noči?
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0 0
server
22. 07. 2026 18.55
Vse lepo in prav - se strinjam s testiranjem, ampak ne ponoči. Rezultati (upam, da negativni) morajo biti na voljo najkasneje do konca toura. Če pa bodo (pozitivne) rezultate objavili čez nekaj mesecev, se pa kolesarji ne bodo mogli braniti.
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0 0
hansola
22. 07. 2026 18.54
DEJSTVO je, da ob vsem naporu, ki ga kolesarji prenašajo motnje spanca niso zaželene, sem 100%, da je prispevalo k odstopu Jonas-a. ČE bi francosko protidopinško agencijo res zanimalo ali kdo dela kaj zvečer, sem 100%, da bi večina če ne celo vsi tekmovalci raje imeli v sobi nameščeno kamero, ki jo spremlja en komisar kot pa, da pred eno izmed težjih etap zbudijo iz spanca, ko tako ne gredo zaradi transferjev spat pred polnočjo. SIMPL, test pred spanjem potem pa kamera.
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