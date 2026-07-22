Mednarodna kolesarska zveza stopila v bran nočnim testiranjem

Nenapovedane nočne kontrole kolesarjev na letošnjem Touru so v zadnjih dneh povzročile številne ostre odzive, v uradni izjavi pa se je glede njih opredelila tudi UCI.
Ta je stopila v bran Mednarodni agenciji za testiranje (ITA), ki te kontrole izvaja, in poudarila, da so takšni posegi v regeneracijo kolesarjev ključni za izkoreninjenje dopinga. Priznava, da so ure zelo neprijetne in da naj bi se takšno testiranje izvajalo zgolj v izrednih primerih, a da nič ni pomembnejšega od kontrole nad prepovedanimi poživili.
Po pravilih Svetovne antidopinške agencije (WADA) se kontrole lahko izvajajo kjerkoli in kadarkoli, kolesarji pa so dolžni to upoštevati ne glede na to, kako neprijetno je. Tega je bil deležen tudi naš Tadej Pogačar, prava žrtev neobičajne ure testiranja pa bi lahko bil Danec Jonas Vingegaard, ki ga je kontrola prebudila v zgodnjih jutranjih urah dne, ko je hudo padel in si zlomil ključnico ter bil primoran odstopiti z letošnje Dirke po Franciji. Njegova ekipa Visma-Lease a Bike ne izključuje možnosti, da bi bila lahko prav prekinitev spanca usodni razlog za odstop dvakratnega zmagovalca Toura.
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