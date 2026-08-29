Na ravninski etapi nova priložnost za sprinterje

Veliko bo odvisno od vzpona na Barx, ki je dolg 4,7 kilometra s povprečnim naklonom 5,6 odstotka.

Šprinterji imajo danes torej prvič po peti etapi priložnost za etapno zmago, a naloga bo vse prej kot lahka. V zadnjih 30 kilometrih jih čaka zahteven vzpon, ki bi lahko precej premešal karte pri vrhu. Čeprav gre za pretežno ravninsko etapo, ne bi bilo nobeno presenečenje, če bi nekateri šprinterji zaostali za pričakovanji.

Obenem pa se ponuja lepa priložnost za napade in pobege iz glavnine. Gre za uravnoteženo traso, ki obeta izjemno zanimiv kolesarski dan.