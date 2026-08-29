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Kolesarstvo

Na ravninski etapi nova priložnost za sprinterje

Xeraco, 29. 08. 2026 13.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Jakob Omrzel

Na kolesarski dirki po Španiji je na vrsti osma, ravninska etapa z edinim kategoriziranim vzponom, katerega vrh je 23 kilometrov pred ciljem. Danes ne gre pričakovati, da bi kapetani moštev igrali glavne vloge, saj verjetno že malce pogledujejo k veliko bolj zahtevni nedeljski etapi. Veseli dejstvo, da je na petkovi sedmi etapi izjemen preboj uspel nadarjenemu Jakobu Omrzelu.

Veliko bo odvisno od vzpona na Barx, ki je dolg 4,7 kilometra s povprečnim naklonom 5,6 odstotka.  

Šprinterji imajo danes torej prvič po peti etapi priložnost za etapno zmago, a naloga bo vse prej kot lahka. V zadnjih 30 kilometrih jih čaka zahteven vzpon, ki bi lahko precej premešal karte pri vrhu. Čeprav gre za pretežno ravninsko etapo, ne bi bilo nobeno presenečenje, če bi nekateri šprinterji zaostali za pričakovanji.

Obenem pa se ponuja lepa priložnost za napade in pobege iz glavnine. Gre za uravnoteženo traso, ki obeta izjemno zanimiv kolesarski dan.

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