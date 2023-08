Na Škotskem kronometer članic in oba kratka krosa

Na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu bo šest končnih odločitev s slovenskimi predstavniki. Najbolj izpostavljena bo vožnja na čas članic, v kateri bosta nastopili Urška Žigart in Eugenia Bujak. V gorskem kolesarstvu pa bodo člani in članice tekmovali v kratkem krosu. Članice se bodo na kronometru merile od 14.55, na startu pa sta državna prvakinja Žigart in Bujak.

Urška Žigart in Tadej Pogačar FOTO: Luka Kotnik Med skupno kar 86 tekmovalkami bo Eugenia Bujak začela ob 15.06, Urška Žigart pa se bo s startne klančine spustila ob 15.51. Zadnja tekmovalka, Nizozemka Riejanne Markus bo startala ob 16.42. Prvi favoritinji sta Švicarka Marlen Reusser in Nizozemka Demi Vollering. V vožnji na čas se bodo ob 12.25 predstavile tudi mladinke. Edina slovenska predstavnica Neža Zupanič bo startala ob 12.46. V gorskem kolesarstvu bodo podelili štiri komplete kolajn. V članski konkurenci bosta na sporedu oba kratka krosa. Pri moških (18.45) bo tekmoval Rok Naglič, pri ženskah (19.30) pa Vita Movrin. Še pred tem bosta na vrsti preizkušnji v olimpijskem krosu za mladinke in mladince. Ob 13. uri bo med mladinkami tekmovala Hana Kranjec Žagar, od 15. ure naprej pa med mladinci Žan Pahor.