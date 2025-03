Tadej Pogačar: To dirko najlažje končaš in na njej najtežje zmagaš

Milano - Sanremo velja za enostavno a zahtevno dirko, za Tadeja Pogačarja pa je bila za zdaj preprosto nedosegljiva. "Na tej dirki najlažje končaš in najtežje zmagaš. To je malo loterija, potrebuješ malo sreče in moraš biti 100-odstotno pripravljen ter imeti dobro ekipo okrog sebe. Veliko teh stvari imamo in upamo samo še na tisti kanček sreče," je optimističen Pogačar.

Pogačarja bo podpiral tudi njegov moštveni kolega in rojak Domen Novak, ki verjame vanj."Mislim, da je to druga najtežja dirka, ki jo lahko dobi. Pripravljeni smo in s svojo taktiko bomo poskušali napadati in domov odnesti to, po kar smo prišli. Ni neke velike skrivnosti, saj bomo mi (pomočniki) v klanec voziti čim hitreje, da lahko potem Tadej napade. Potem bomo pa videli, če mu bodo drugi tekmeci lahko sledili," je pristop ekipe UAE opisal Novak.