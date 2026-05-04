Na Touru bo še kako veselo: Seixas bo izzval Pogačarja

Novica je pričakovana, potem ko govorice o tem niso pojenjale vse od njegovih odličnih nastopov v prvem delu sezone. Začel jo je z drugim mestom v skupnem seštevku dirke po Algarveju, nadaljeval pa z zmago na klasiki Faun-Ardeche. Na Strade Bianche je v hrbet gledal le Tadeju Pogačarju, zelo prepričljivo pa je dobil tudi etapno preizkušnjo po Baskiji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Svoj nesporen talent je dokazal tudi na Valonski puščici oziroma na strmem vzponu na Mur de Huy, nazadnje pa je prejšnjo nedeljo najdlje držal stik s Pogačarjem na Liege - Bastogne - Liegeu in ob debiju tam zasedel drugo mesto. Skupaj je to sezono zbral sedem zmag, Pogačar za primerjavo devet, Jonas Vingegaard pa šest. Francozi na zmago na rumeni pentlji čakajo vse od leta 1985, ko je slavil legendarni Bernard Hinault, prav v Seixasu pa v prihodnosti vidijo naslednjega francoskega vladarja največje dirke na svetu. Seixas po lanskem prvencu med poklicnimi kolesarji še ni nastopil na tritedenski dirki, za uvod v novo poglavje kariere pa si je izbral domačo preizkušnjo, na kateri bo naslov branil Pogačar in hkrati lovil rekordno peto zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke