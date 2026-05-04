Kolesarstvo

Na Touru bo še kako veselo: Seixas bo izzval Pogačarja

Pariz, 04. 05. 2026 10.59 pred 42 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.V. STA
Tadej Pogačar in Paul Seixas

Francoski čudežni deček kolesarstva Paul Seixas bo nastopil na letošnji dirki po Franciji, potem ko je novico potrdil na družbenih omrežjih. Devetnajstletnik je že to sezono storil velik korak naprej in bo na Touru izzval prva favorita, Slovenca Tadeja Pogačarja in Danca Jonasa Vingegaarda.

Novica je pričakovana, potem ko govorice o tem niso pojenjale vse od njegovih odličnih nastopov v prvem delu sezone.

Začel jo je z drugim mestom v skupnem seštevku dirke po Algarveju, nadaljeval pa z zmago na klasiki Faun-Ardeche. Na Strade Bianche je v hrbet gledal le Tadeju Pogačarju, zelo prepričljivo pa je dobil tudi etapno preizkušnjo po Baskiji.

Svoj nesporen talent je dokazal tudi na Valonski puščici oziroma na strmem vzponu na Mur de Huy, nazadnje pa je prejšnjo nedeljo najdlje držal stik s Pogačarjem na Liege - Bastogne - Liegeu in ob debiju tam zasedel drugo mesto. Skupaj je to sezono zbral sedem zmag, Pogačar za primerjavo devet, Jonas Vingegaard pa šest.

Francozi na zmago na rumeni pentlji čakajo vse od leta 1985, ko je slavil legendarni Bernard Hinault, prav v Seixasu pa v prihodnosti vidijo naslednjega francoskega vladarja največje dirke na svetu. Seixas po lanskem prvencu med poklicnimi kolesarji še ni nastopil na tritedenski dirki, za uvod v novo poglavje kariere pa si je izbral domačo preizkušnjo, na kateri bo naslov branil Pogačar in hkrati lovil rekordno peto zmago.

Slovenski as in Vingegaard sta si prvi dve mesti razdelila v vsaki izdaji Toura od leta 2021. Štirikrat je doslej na francoski pentlji slavil Pogačar (2020, 2021, 2024, 2025), dvakrat pa Vingegaard (2022, 2023).

Seixasa čaka zahtevno delo in pravi preizkus zrelosti v treh tednih med 4. in 26. julijem. Preizkušnja se bo začela v Kataloniji, kjer bodo tri etape, preden bo pot zavila proti Pirenejem, Centralnemu masivu in nato za konec proti Alpam, kjer bosta zadnji teden ključni etapi z vzponi na sloviti Alpe d'Huez.

Francoska pentlja se bo končala v Parizu na Elizejskih poljanah z začinjeno zadnjo etapo s prečkanjem Montmartra.

kolesarstvo dirka po franciji paul seixas tadej pogačar jonas vingegaard

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Demo X
04. 05. 2026 11.48
Spomenik ali tour je dan in noč..
RdečiKarton
04. 05. 2026 11.43
Bogi Jonas... Misli da se pripravlja na boj s Pogijem, se bo moral pa boriti s Seixasom in Lipovitzem. ...za drugo mesto!
Badum Badum
04. 05. 2026 11.36
Pozabili ste napisat izredna novica
Bostinjo
04. 05. 2026 11.29
Komaj čakam boje na TdF...
JackRussell
04. 05. 2026 11.20
Težka bo, eno je izzvati drugo premagati.
