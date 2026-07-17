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Kolesarstvo

Na Touru ogrevanje pred zahtevnim koncem tedna

Strasbourg, 17. 07. 2026 13.20 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Dirka po Franciji

Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa Toura bo kolesarje popeljala od mesta Dole do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel slovenski as Tadej Pogačar.

Profil 13. etape na dirki po Franciji.
Profil 13. etape na dirki po Franciji.
FOTO: Tour de France

Tadej Pogačar ima pred trojčkom zahtevnih etap na vzhodu Francije še naprej 3:36 minute naskoka pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom. Tretje mesto drži Belgijec Remco Evenepoel, ki zaostaja še pol minute več.

Danes bo na sporedu 205,8 km dolga trasa, ki bo zanimiva predvsem na začetku ter nato v zadnjih 55 km. Najprej bodo skušali kolesarji vzpostaviti močno ubežno skupino, ki bi lahko prišla do cilja pred glavnino, tudi kandidati za skupno zmago pa bodo morali biti v zadnjem delu zelo pozorni. Kolesarje čaka 2400 višinskih metrov, večino teh po pretežno ravninskih 150 km prihaja v zadnjih 55 km, ko si po vrsti sledita prelaza Col des Croix (5,1 km/4,8 %) in Ballon d'Alsace (8,9 km/6,9 %). Po prečkanju slednjega bo do cilja s spustom vred še 30 km.

Tadej Pogačar ohranja mesto vodilnega na francoski pentlji.
Tadej Pogačar ohranja mesto vodilnega na francoski pentlji.
FOTO: Profimedia

Zadnji klanec resda ponuja teren za morebitne napade med najboljšimi, a v soboto in nedeljo sledita precej težji etapi, zaradi česar bi lahko malce varčevali z močmi in etapo predali ubežnikom. "Etapa je malce čudna, a morali bomo čez to, potem pa sta pred nami lepši etapi za konec tedna. Skupaj z Isaacom del Torom sva opravila nekaj ogledov, zato kar dobro poznam tamkajšnje ceste. Veselim se že konca tedna," je prihajajoče etape napovedal Pogačar.

Na dirki po Franciji nastopata še Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki bi lahko poskusila z begom, v kolikor bosta dobila proste roke od svojih ekip.

kolesarstvo dirka po franciji 13. etapa

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