Na Touru ogrevanje pred zahtevnim koncem tedna

Tadej Pogačar ima pred trojčkom zahtevnih etap na vzhodu Francije še naprej 3:36 minute naskoka pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom. Tretje mesto drži Belgijec Remco Evenepoel, ki zaostaja še pol minute več.

Danes bo na sporedu 205,8 km dolga trasa, ki bo zanimiva predvsem na začetku ter nato v zadnjih 55 km. Najprej bodo skušali kolesarji vzpostaviti močno ubežno skupino, ki bi lahko prišla do cilja pred glavnino, tudi kandidati za skupno zmago pa bodo morali biti v zadnjem delu zelo pozorni. Kolesarje čaka 2400 višinskih metrov, večino teh po pretežno ravninskih 150 km prihaja v zadnjih 55 km, ko si po vrsti sledita prelaza Col des Croix (5,1 km/4,8 %) in Ballon d'Alsace (8,9 km/6,9 %). Po prečkanju slednjega bo do cilja s spustom vred še 30 km.