Na Touru okužba s koronavirusom v Pogačarjevi ekipi

"Vegard je bil včeraj zjutraj med rutinskim internim moštvenim protokolom testiranja negativen. Sinoči pozno je poročal o simptomih vnetega grla. Test na antigen covid 19 je bil pozitiven, diagnoza pa je bila danes zjutraj potrjena na PCR testu," je okužbo pri moštvu UAE Emirates potrdil zdravnik Adriano Rotunno . " V skladu s protokolom bo zaradi njegove varnosti, varnosti ekipe in pelotona umaknjen iz dirke," je še dodal moštveni zdravnik. Vodilni tekmovalec na Touru Tadej Pogačar je tako ostal brez pomembnega člana, po protokolu zato Vegard Stake Laengen ni več v moštvu.

To je drugi primer okužbe na Touru, Francoz Geoffrey Bouchard je bil po koncu petkove etape kolesarske dirke po Franciji prvi, ki je bil pozitiven na novi koronavirus. Tekmovalec moštva AG2R Citröen je že zapustil karavano najbolj slovite kolesarske preizkušnje na svetu in je prvi, ki je zavoljo tega končal letošnjo francosko pentljo, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

"Več mesecev izvajamo zelo strog protokol, da bi zagotovili zdravje naših kolesarjev in vodstva. Žalosten sem za Geoffreyja, na katerega smo računali naslednjih nekaj dni. Toura še ni konec in še vedno upamo, da bomo v ospredju etap, ko prispemo v gore," je povedal športni direktor Ag2r Vincent Lavenau .

"Od začetka je Ag2r-Citron izvajal antigenske teste vsake tri dni poleg testov, ki jih izvajajo organizatorji Dirke po Franciji. Celotna ekipa, kolesarji in osebje, je bila v četrtek zvečer ali petek zjutraj podvržena antigenskemu testu, vsi rezultati so bili negativni," je povedal zdravnik ekipe Serge Niamke .

"Med (sedmo) etapo (v petek) se nisem počutil dobro. To je bilo veliko razočaranje, ker smo šele prihajali na moj najljubši teren, gore," je dejal "hribolazec" Bouchard v izjavi, ki jo je posredovalo njegovo moštvo, ob tem so še sporočili, da so bili vsi ostali kolesarji negativni na testiranju za covid-19.

Karavana kolesarske dirke po Franciji bo danes obiskala še četrto državo v dobrem tednu dni. Vodilnega kolesarja na dirki, Slovenca Tadeja Pogačarja, in tekmece čaka osma etapa in trasa od Doleja do švicarske Lozane v dolžini 186,3 km.

Včeraj se je že osme etapne zmage veselil Tadej Pogačar. Slednji je na ciljni črti po tesnem dvoboju ugnal Danca Jonasa Vingegaarda, ki je najbližji tekmec v skupnem seštevku. V njem ima 35 sekund zaostanka, tretji Britanec Geraint Thomas, sicer zmagovalec Toura leta 2018, pa zaostaja minuto in deset sekund. Drugi slovenski as Primož Roglič je bil v petkovi etapi tretji z zaostankom 12 sekund za rojakom Pogačarjem in je v razvrstitvi napredoval na 13. mesto, zaostaja pa 2:45 minute.