Na Touru poslednja priložnost za ubežnike?

Na kolesarski dirki po Franciji je na sporedu 18. etapa od Gapa do Barcelonnetta (179,5 km). Gre za zelo razgibano traso s 3100 višinskimi metri, ki pa po vsej verjetnosti ne bo prinesla razlik v skupnem seštevku. V njem še naprej vodi slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Etapa se bo začela ob 13.20 in končala po 17.30. Pred etapo ima Pogačar dve sekundi večjo prednost kot pred sredino etapo, ko so ga znova zasrbele noge in je znova napadel najbližja tekmeca v boju za rumeno majico.