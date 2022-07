Jungelsova prednost se topi, v boj za etapno zmago se je vključil tudi Pinot

Karavana se je na pot podala iz Aigleja oz. s sedeža Mednarodne kolesarske zveze. Prvih skoraj 100 km je pretežno ravnih, nato pa najprej pred spustom nazaj v Aigle sledita vzpon druge kategorije na prelaz Mosses (13,3 km/4,1 %) ter precej zahtevnejši klanec na Col de la Croix (8,1 km/7,6 %).

Po drugem obisku Aigleja sledi nekaj več kot 15 km ravnine pred zahtevnim vzponom na prelaz Morgins (15,4 km/6,1 %) na poti nazaj v Francijo. Na vrhu vzpona bo do konca še deset kilometrov, od tega krajši spust ter zadnji štirje kilometri navkreber do smučarskega središča Les Portes du Soleil.

Po zahtevnem začetku dirke po Franciji ima po osmih etapah slovenski as Tadej Pogačar po sobotnem tretjem mestu 39 sekund naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom, tretjeuvrščeni Britanec Geraint Thomas zaostaja 1:14 minute. Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič je po padcu in izpahnjeni rami v peti etapi že nadoknadil precej mest in je 13. (+2:49).

Na Touru nastopajo še trije Slovenci, Matej Mohorič, Jan Tratnik in Luka Mezgec, ki bi lahko kljub zahtevnosti etape poskusili z begom.