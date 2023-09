Na Vuelti pretežno ravninska etapa z zaključkom navkreber

Portugalec Rui Costa (Intermarche-Circus-Wanty) je v nedeljo zmagal na 15. etapi španske pentlje. Na trasi od Pamplone do Lekunberrija (158,2 km) je bil najmočnejši med ubežniki. Med favoriti ni prišlo do obračunavanj, tako da je slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) ohranil drugo mesto v skupnem seštevku.