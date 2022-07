Na zgodovinskem ženskem Touru tri Slovenke

Gre za prvo izvedbo ženske preizkušnje v okviru organizacije ASO, ki skrbi za moško različico dirke, zaradi česar so poznavalci že pred startom preizkušnjo označili kot največjo in zgodovinsko.

Začela se bo pred Eifflovim stolpom v Parizu, kolesarke pa v prvi etapi čaka sprinterska tekma po Elizejskih poljanah (81,7 km). Začela se bo ob 13.40 in končala pred začetkom zadnje etape moške različice, prva favoritinja v sprintu pa je Nizozemka Lorena Wiebes (Team DSM). Kolesarke bodo morale premagati osem etap, po prvi in drugi ravninski sledijo tri razgibane etape na poti proti Vogezom, kjer bo prišlo do odločitve o skupni zmagovalki.

Predvsem zadnji dve etapi prihodnji konec tedna sta kraljevski. V sedmi bodo morale kolesarke premagati tri zahtevne vzpone, v zadnji, osmi, pa se bodo podale na Super Planche des Belles Filles, kjer je v sedmi etapi moške različice slavil prav slovenski as Tadej Pogačar. Prva favoritinja za skupno zmago je Nizozemka Annemiek van Vleuten (Movistar), ki je prepričljivo slavila že na italijanski dirki Giro Rosa. Prve izzivalke bodo bržčas Italijanki Marta Cavalli (FDJ-Suez) in Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) ter Nizozemka Demi Vollering (SD Worx). Domačini upajo na presenečenje Juliette Labous (Team DSM).