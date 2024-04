Nadaljnji pregled pokazal: Vingegaard utrpel kontuzijo pljuč in pnevmotoraks

V padcu, do katerega je prišlo pri visoki hitrosti na enem od spustov, so bili udeleženi vsi trije glavni favoriti na dirki. Še najbolje jo je odnesel Primož Roglič, ki po informacijah iz Bore-hansgrohe ni utrpel zlomov. Bistveno slabše pa je stanje Jonasa Vingegaarda, dvakratnega zaporednega zmagovalca dirke po Franciji, in Remca Evenepoela. Belgijec si je zlomil ključnico in desno lopatico, so v četrtek zvečer sporočili iz njegove ekipe.

Danski šampion pa je, kot zaenkrat kaže, utrpel najhujše posledice. O tem, kako se bo to poznalo na nadaljevanju njegove sezone, smo se pogovarjali z danskim kolesarskim strokovnjakom in komentatorjem na Eurosportu Petrom Piilom.