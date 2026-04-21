Nadarjeni Omrzel na dirki po Alpah že med najboljšo deseterico

V dobrih 147 kilometrov dolgi etapi z dvema kategoriziranima in zaključnim vzponom so bili pred 20-letnim Jakobom Omrzelom , kolesarjem ekipe Bahrain Victorious, večinoma izkušeni hribolazci in nekateri najbolj nadarjeni mladi tekmovalci. Najhitreje je progo prevozila skupina petih kolesarjev, med katerimi je bil najhitrejši Italijan Giulio Pelizzari , moštveni kolega Primoža Rogliča pri ekipi Red Bull-Bora-hansgrohe.

Drugo mesto je zasedel Nizozemec Thymen Arensman , tretje Italijan Mattia Gaffuri , četrto Kolumbijec Egan Bernal , peto pa Rus Aleksander Vlasov . Tri sekunde je zaostal še en velik up italijanskega kolesarstva Lorenzo Finn , Omrzel pa je v cilj prišel v času osmouvrščenega Avstralca Chrisa Harperja ; skupina, v kateri je bil, je zaostala 19 sekund.

V skupnem seštevku Omrzel za vodilnim Pelizzarijem zaostaja 29 sekund, v razvrstitvi mladih kolesarjev pa je četrti; poleg Pelizzarija in Finna je pred njim še Francoz Mathys Rondel.

Njegov klubski kolega in pomočnik Roman Jermakov, Rus, ki je na začetku sezone dobil slovensko državljanstvo, je v obeh etapah zaostal za najboljšimi.

Dirka ima sicer pet etap, vse so zahtevne, a le druga etapa se je končala na vrhu vzpona.