Kolesarstvo

Nadarjeni Omrzel na dirki po Alpah že med najboljšo deseterico

Bolzano, 21. 04. 2026 16.40 pred 33 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Jakob Omrzel

Nadarjeni slovenski kolesar Jakob Omrzel na dirki po Alpah kaže zelo dobro formo. Potem ko je v prvi etapi s startom in ciljem v Innsbrucku v sprintu večje skupine zasedel 16. mesto, je bil še boljši v drugi, ki se je z vzponom končala v Val Martellu. Enajsto mesto v etapi je zadostovalo, da se je prebil med najboljšo deseterico, trenutno je osmi.

V dobrih 147 kilometrov dolgi etapi z dvema kategoriziranima in zaključnim vzponom so bili pred 20-letnim Jakobom Omrzelom, kolesarjem ekipe Bahrain Victorious, večinoma izkušeni hribolazci in nekateri najbolj nadarjeni mladi tekmovalci. Najhitreje je progo prevozila skupina petih kolesarjev, med katerimi je bil najhitrejši Italijan Giulio Pelizzari, moštveni kolega Primoža Rogliča pri ekipi Red Bull-Bora-hansgrohe.

Drugo mesto je zasedel Nizozemec Thymen Arensman, tretje Italijan Mattia Gaffuri, četrto Kolumbijec Egan Bernal, peto pa Rus Aleksander Vlasov. Tri sekunde je zaostal še en velik up italijanskega kolesarstva Lorenzo Finn, Omrzel pa je v cilj prišel v času osmouvrščenega Avstralca Chrisa Harperja; skupina, v kateri je bil, je zaostala 19 sekund.

Jakob Omrzel
FOTO: Luka Kotnik

V skupnem seštevku Omrzel za vodilnim Pelizzarijem zaostaja 29 sekund, v razvrstitvi mladih kolesarjev pa je četrti; poleg Pelizzarija in Finna je pred njim še Francoz Mathys Rondel.

Njegov klubski kolega in pomočnik Roman Jermakov, Rus, ki je na začetku sezone dobil slovensko državljanstvo, je v obeh etapah zaostal za najboljšimi.

Dirka ima sicer pet etap, vse so zahtevne, a le druga etapa se je končala na vrhu vzpona.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Koronavirusovec
21. 04. 2026 16.57
ta bo verjetno še boljši kot pogi
Kriss slo
21. 04. 2026 17.23
evo ga 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣..neverjetna zaslepljenost..mocno upam da je bil to sarkazem..ce ni bil te bom kruto postavil na realna tla..ta omrzel bk tezko dosegel tudi nivo valjavca..
