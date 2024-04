Najboljši Američan: Koppenberg? Mislil sem, da smo na ciklokrosu!

OGLAS

Kolesarska elita zbrana na 108. dirki po Flandriji uživa v zasluženem dnevu počitka. Najbolj med mojstri vrtenja pedal zmagovalec prestižnega spomenika, Nizozemec Mathieu van der Poel. Tretjič je ciljno črto v Oudenaardeju prečkal, kot zmagovalec dirke, prvič, kot kolesar v majici svetovnega prvaka. Postal je šele prvi po letu 2016 in Petru Saganu, ki mu je to uspelo, šele sedmi (Tom Boonen, Fabian Cancellara, Johan Museeuw, Achiel Buysse, Fiorenzo Magni in Eric Leman) v zgodovini dirke, ki se lahko pohvali s tremi zmagami na Flandriji.

Mathieu van der Poel je tretjič v karieri zmagal na dirki po Flandriji, prvič v dresu svetovnega prvaka. FOTO: AP icon-expand

A če je van der Poel eden najbolj zadovoljnih, je med najbolj razočaranimi Avstralec Michael Matthews (Jayco AlUla), ki je zaradi oviranja tekmeca v zaključnem sprintu, ostal brez prigaranega tretjega mesta. "Žal je bil Michael Matthews diskvalificiran in ostal brez uvrstitve na zmagovalni oder. Srce parajoč zaključek izjemnega dne," so sporočili iz vrst delodajalca Luke Mezgeca, ki je na velikonočno nedeljo izdatno pomagal moštvenemu kolegu do 3. mesta, a po pregledu posnetka so odgovorni pri Mednarodni kolesarski zvezi (UCI) zaključili, da je šlo za nevaren manever.