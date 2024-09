Najboljši vseh časov o Slovencu: Pogačar je zdaj nad mano

"Očitno je, da je zdaj Pogačar nad mano. O tem sem premleval že, ko sem videl, kaj je naredil na zadnji dirki po Franciji, toda nocoj ni več nobenega dvoma," je Merckx v nedeljo dejal za francoski športni dnevnik L'Equipe v intervjuju po Pogačarjevem zmagoslavju v Zürichu. Merckx sicer velja za "najboljšega kolesarja vseh časov" oziroma imenujejo ga tudi GOAT (angl. Greatest of All Time ).

Navdušuje predvsem slog, s katerim si je 26-letni Slovenec letos prikolesaril 23 zmag. Na Giru in Touru je dobil po šest etap, v nedeljo v Švici pa je konkurenco razorožil s prvim napadom približno 100 km pred ciljem in nato s skoraj 51 km samostojne vožnje Sloveniji priboril zgodovinsko prvo mavrično majico.

Devetinsedemdesetletnega Eddyja Merckxa se je v času njegove kariere zaradi načina, kako je lomil tekmece, prijel vzdevek ljudožerec oziroma kanibal. Sloviti Belgijec je to sezono z veseljem, kot pravi, spremljal predstave Tadeja Pogačarja . Navdušil ga je predvsem zadnji podvig Slovenca, ko je s predstavo na robu mogočega za premierno mavrično majico svetovnega prvaka deklasiral konkurenco.

Slovenski as Pogačar je tretji profesionalni kolesar po Merckxu (1974) in Ircu Stephenu Rocheju (1987), ki je v enem letu slavil zmage na svetovnem prvenstvu in na dveh največjih tritedenskih dirkah.

"Seveda nikoli ni mogoče primerjati različnih obdobij, toda tukaj imamo opravka z neverjetnim kolesarjem," je Slovenca pohvalil Merckx.

Letošnja sezona je povsem v znamenju Slovencev. Pogačar je rožnati in rumeni majici z Gira in Toura dodal še mavrično, Primož Roglič pa je na zadnji veliki dirki v sezoni, dirki po Španiji, osvojil rdečo majico Vuelte.