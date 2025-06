Najlepši dan Simona Yatesa v karieri

Britanec Simon Yates (Visma-Lease a Bike) bo postal zmagovalec kolesarske dirke po Italiji, potem ko je po sijajni vožnji v sobotni etapi s tretjega mesta napredoval na vrh skupnega seštevka. Kolesarje danes v večnem mestu čaka še nekaj proslavljanja in skupno 143 km do verjetnega sprinterskega zaključka. Zadnja 143 km dolga etapa se bo začela ob 15.25 in končala dobre tri ure kasneje.