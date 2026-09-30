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Kolesarstvo

Namigovanj in špekulacij je konec: na seznamu ni Pogačarja

Ljubljana, 30. 09. 2026 11.51 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
M.J. STA
Primož Roglič

Znana je članska kolesarska vrsta, ki bo Slovenijo zastopala na bližnjem domačem evropskem prvenstvu. Na elitni moški cestni dirki je prijavljenih osem kolesarjev, na ženski tri kolesarke. S seznamom reprezentance je jasno tudi, da Tadej Pogačar kljub ugibanjem v zadnjih dneh na domačem EP ne bo nastopil.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Tadej Pogačar na EP ne bo nastopil; čeprav so se v zadnjih dneh sicer pojavila različna namigovanja, je bilo poznavalcem kolesarstva jasno, da je zanj sezone po poškodbi na Vuelti konec. Moška članska reprezentanca se bo zbrala v petek. Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Primož Roglič in Jan Tratnik prihajajo s svetovnega prvenstva v Kanadi.

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Pridružila se jim bosta Domen Novak, ki je pretekli teden dobro nastopal na dirki po Hrvaški, in mladi Jakob Omrzel, ki se je po uspešni Vuelti poti v Kanado odpovedal tudi zato, da se je lahko kar najbolje pripravil za nastop na domačem prvenstvu. V vožnji na čas bosta nastopila Tratnik, 17. na SP v tej disciplini, in Roglič.

Nika Bobnar
Nika Bobnar
FOTO: AP

Nastopu se je morala zaradi poškodbe odpovedati tudi Urška Žigart. V ženski ekipi bosta zato ob Niki Bobnar še Špela Kern in Tjaša Sušnik

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V ekipni štafeti bodo žensko trojico zastopale Nika Bobnar ter članici reprezentance do 23 let Zoja Ferlež in Pija Galof. Za moško trojko bo dirkal Jaka Marolt, ki nastopa tudi na cestni dirki članov do 23 let in v posamičnem kronometru. Ob njem bosta še Mihael Štajnar in Matic Žumer.

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Na moški dirki do 23 let je na SP dobro formo pokazal Erazem Valjavec z devetim mestom. Ob njem na EP iz Kanade prihajata Jaka Marolt in Anže Ravbar, nastopili bodo še Bastian Petrič, Nejc Peterlin in Jon Pritržnik. Med članicami do 23 let so na KZS v ekipo povabili Zojo Ferlež, Pijo Galof, Tajo Mehle, Emilie Patru, Špelo Pugelj in Anet Trakonja. Ferlež in Trakonja nastopata tudi v vožnji na čas.

Jakob Omrzel in Erazem Valjavec sta bila lani najboljša na dirki do 19 let.
Jakob Omrzel in Erazem Valjavec sta bila lani najboljša na dirki do 19 let.
FOTO: Kolesarska zveza Slovenije

Mladinci Gal Stare, Maj Bohak, in Vanja Kuntarič Žibert so se s šestim, 11. in 19. mestom izkazali že na SP, na EP se jim bodo pridružili še Nik Muršec, Maks Olenik in Urban Repše. V vožnji na čas bodo nastopili Kuntarič Žibert, Olenik in Stare.

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Med mladinkami prideta s SP Hana Jeromel in Lina Mehle, ob njiju bodo še Rebeka Gonza, Lara Mehle ter prvenstveno gorski kolesarki, Pina Šiler in Eva Terpin. V vožnji na čas bodo nastopile Rebeka Gonza, Lina Mehle in Pina Šiler. Kronometristke bodo nastopile tudi v mešani štafeti, med fanti pa so v reprezentanco vpoklicani še Val Kobe, Luka Maksimović in Miha Otoničar.

Razlagalnik

Vožnja na čas, v kolesarskem žargonu pogosto imenovana kronometer, je disciplina, v kateri kolesarji nastopajo posamično in se borijo proti času, namesto da bi dirkali v skupini. Vsak tekmovalec štarta v določenem časovnem intervalu, cilj pa je prevoziti progo v čim krajšem času. Pri tej disciplini je ključna aerodinamična oprema, kot so posebna kolesa, čelade in dresi, saj mora kolesar samostojno premagovati zračni upor, kar zahteva izjemno moč in vzdržljivost.

Vuelta a España, pogosto imenovana zgolj Vuelta, je ena izmed treh najprestižnejših kolesarskih dirk na svetu, znanih kot 'Grand Tours' ali tritedenske dirke. Poleg dirke po Franciji (Tour de France) in dirke po Italiji (Giro d'Italia) predstavlja vrhunec profesionalnega cestnega kolesarstva. Vuelta se tradicionalno odvija v Španiji v poznem poletnem obdobju in je znana po svojih zahtevnih gorskih etapah ter strmih zaključkih, ki pogosto odločajo o končnem zmagovalcu.

Cestna dirka je klasična kolesarska preizkušnja, kjer se vsi kolesarji hkrati poženejo na progo, zmagovalec pa je tisti, ki prvi prečka ciljno črto. Ekipna štafeta (mešana štafeta) pa je modernejša disciplina, kjer se ekipa razdeli na dva dela, običajno na moški in ženski del. Najprej progo prevozijo moški, nato pa si štafeto 'predajo' ženskam, ki odpeljejo drugi del proge. Končni čas ekipe se določi na podlagi časa, ko zadnji kolesar oziroma kolesarka prečka ciljno črto, kar zahteva taktično usklajenost celotne reprezentance.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Zagorac
30. 09. 2026 13.23
Zdaj se določeni osebi rit smeji
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0 0
šumi
30. 09. 2026 12.58
Naj se pozdravi in da drugim priložnost.
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-1
0 1
JanezNovak13
30. 09. 2026 12.35
Fajn bi bilo, če bi Pogi samo štartal. Tudi, če samo nekaj kilometrov počasi odpelje.
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