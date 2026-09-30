Namigovanj in špekulacij je konec: na seznamu ni Pogačarja

Primož Roglič FOTO: Profimedia

Tadej Pogačar na EP ne bo nastopil; čeprav so se v zadnjih dneh sicer pojavila različna namigovanja, je bilo poznavalcem kolesarstva jasno, da je zanj sezone po poškodbi na Vuelti konec. Moška članska reprezentanca se bo zbrala v petek. Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Primož Roglič in Jan Tratnik prihajajo s svetovnega prvenstva v Kanadi.

Pridružila se jim bosta Domen Novak, ki je pretekli teden dobro nastopal na dirki po Hrvaški, in mladi Jakob Omrzel, ki se je po uspešni Vuelti poti v Kanado odpovedal tudi zato, da se je lahko kar najbolje pripravil za nastop na domačem prvenstvu. V vožnji na čas bosta nastopila Tratnik, 17. na SP v tej disciplini, in Roglič.

Nika Bobnar FOTO: AP

Nastopu se je morala zaradi poškodbe odpovedati tudi Urška Žigart. V ženski ekipi bosta zato ob Niki Bobnar še Špela Kern in Tjaša Sušnik.

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V ekipni štafeti bodo žensko trojico zastopale Nika Bobnar ter članici reprezentance do 23 let Zoja Ferlež in Pija Galof. Za moško trojko bo dirkal Jaka Marolt, ki nastopa tudi na cestni dirki članov do 23 let in v posamičnem kronometru. Ob njem bosta še Mihael Štajnar in Matic Žumer.

Na moški dirki do 23 let je na SP dobro formo pokazal Erazem Valjavec z devetim mestom. Ob njem na EP iz Kanade prihajata Jaka Marolt in Anže Ravbar, nastopili bodo še Bastian Petrič, Nejc Peterlin in Jon Pritržnik. Med članicami do 23 let so na KZS v ekipo povabili Zojo Ferlež, Pijo Galof, Tajo Mehle, Emilie Patru, Špelo Pugelj in Anet Trakonja. Ferlež in Trakonja nastopata tudi v vožnji na čas.

Jakob Omrzel in Erazem Valjavec sta bila lani najboljša na dirki do 19 let. FOTO: Kolesarska zveza Slovenije

Mladinci Gal Stare, Maj Bohak, in Vanja Kuntarič Žibert so se s šestim, 11. in 19. mestom izkazali že na SP, na EP se jim bodo pridružili še Nik Muršec, Maks Olenik in Urban Repše. V vožnji na čas bodo nastopili Kuntarič Žibert, Olenik in Stare.

Med mladinkami prideta s SP Hana Jeromel in Lina Mehle, ob njiju bodo še Rebeka Gonza, Lara Mehle ter prvenstveno gorski kolesarki, Pina Šiler in Eva Terpin. V vožnji na čas bodo nastopile Rebeka Gonza, Lina Mehle in Pina Šiler. Kronometristke bodo nastopile tudi v mešani štafeti, med fanti pa so v reprezentanco vpoklicani še Val Kobe, Luka Maksimović in Miha Otoničar.