Napad 'Predatorja', ki ga je slišal celoten svet

Kulisa ne bi mogla biti boljša. Dvakratni zmagovalec je dan po etapi za pozabo na vzponu na Cauterets-Cambasque svojemu glavnemu tekmecu gledal v hrbet. Za seboj sta pustila že malo več kot 140 kilometrov napornih klancev in spustov, ostali so še zgolj trije. Tadej Pogačar je deloval kot ranjen lev, v resnici pa so njegove oči bile uprte v njegovo naslednjo žrtev. Glasno spodbujanje številnih navijačev ob cesti in dimna zavesa rdečih bakel sta očitno bila njegov znak, da napade. Predator je skočil, nič hudega sluteči Jonas Vingegaard pa je lahko zgolj nemo spremljal mojstrovino, ki je navdušila gledalce in predvsem komentatorje po celotnem svetu.

"Deluje, kot da se je predal," je trenutek pred napadom Tadeja Pogačarja in minute pred njegovo zmago na šesti etapi dirke po Franciji dejal italijanski komentator na Eurosportu. Pogačar je dan prej izgubil slabo minuto v primerjavi z Jonasom Vingegaardom in delovalo je, kot da Slovenec ne bo uspel udariti nazaj. Potem pa ... "Zdaj pa gre. Zdaj pa gre. Pogačar je zamenjal ploščo in znova vse postavil na glavo. Tadej Pogačar je udaril nazaj," je nepričakovan pospešek mladeniča s Klanca na Komendi pospremil angleški komentator. Italijanski je šel korak dlje: "Poglejte ga! Vingegaard je ostal za njim. Včeraj ga je zlomil, ampak Pogačar se ne predaja!" Njegov sokomentator je v šoku uspel zgolj ponavljati besede "Olalala". V istem trenutku so decibeli v studiu s špansko govorečimi komentatorji poleteli v višave: "Znorel bom! Pustil ga je za seboj! Veliki Pogi! Veliki Pogi!" Do konca dirke po Franciji je ostalo še kar nekaj kilometrov, presenečenj in preobratov, Pogačar pa je dokazal, da zagotovo ne bo dolgočasno.