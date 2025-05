Roglič 'prekril' Tita, napis hitro umaknili

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

S transparentom, na katerem je pisalo "Rogla", so podporniki Primoža Rogliča na Sabotinu prekrili napis "Tito". Številni so potezo sprejeli kot provokacijo, posledično pa je bil transparent hitro umaknjen, tako da je napis v poklon Josipu Brozu Titu ponovno viden.

Sporočilo v podporo slovenskemu kolesarskemu zvezdniku pa ni edino, ki se je v zadnjih urah pojavilo v okolici Nove Gorice. Neznanci so poskrbeli še za dva napisa "Free Gaza", s katerima so želeli poslati sporočilo podpore prebivalcem Palestine, organizatorji pa so tudi ta umaknili.