Narvaez do tretje etapne zmage, na vrhu brez sprememb

Sicer lani zvesti pomočnik Tadeja Pogačarja Jhonatan Narvaez je bil v zaključku etape najmočnejši med ubežniki, v boju za zmago je ugnal Španca Enrica Masa. Ekvadorec in Španec sta bila na štirih vzponih v zadnjem delu etape najmočnejša člana ubežne skupine, prednost, ki sta si jo nabrala, je zadostovala tudi v ravninskem zaključku, ko so ju lovili Italijan Diego Ulissi, Avstralec Chris Harper in Rus Aleksandr Vlasov.

"Ves dan je bil težak. Najprej sem se trudil priti v ubežno skupino, zamudil dva poskusa. Nato sem se moral boriti z Masom, ki je v klanec močnejši od mene, a sem igral svojo igro, moral sem jo. Sledil sem mu, moram pa priznati, da sem se ga bal v sprintu. Malo me je zaprl v ogrado, a sem ga vendarle strl," je po 18. zmagi v karieri in že peti na Giru dejal Narvaez. S tem je po številu etapnih zmag tudi prehitel rojaka, nekdanjega olimpijskega prvaka Richarda Carapaza.