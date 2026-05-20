Kolesarstvo

Narvaez do tretje etapne zmage, na vrhu brez sprememb

Genova, 20. 05. 2026 18.04 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Jhonatan Narvaez

Jhonatan Narvaez, ekvadorski kolesar ekipe UAE Emirates-XRG, zbira etapne zmage na letošnji dirki po Italiji. Najhitrejši je bil tudi v 11., 195 kilometrov dolgi etapi s startom v Porcariju in ciljem v Chiavariju ob Tirenskem morju, kar je že njegova tretja etapna zmaga na dirki.

Jhonatan Narvaez in Enric Mas
FOTO: Profimedia

Sicer lani zvesti pomočnik Tadeja Pogačarja Jhonatan Narvaez je bil v zaključku etape najmočnejši med ubežniki, v boju za zmago je ugnal Španca Enrica Masa. Ekvadorec in Španec sta bila na štirih vzponih v zadnjem delu etape najmočnejša člana ubežne skupine, prednost, ki sta si jo nabrala, je zadostovala tudi v ravninskem zaključku, ko so ju lovili Italijan Diego Ulissi, Avstralec Chris Harper in Rus Aleksandr Vlasov.

"Ves dan je bil težak. Najprej sem se trudil priti v ubežno skupino, zamudil dva poskusa. Nato sem se moral boriti z Masom, ki je v klanec močnejši od mene, a sem igral svojo igro, moral sem jo. Sledil sem mu, moram pa priznati, da sem se ga bal v sprintu. Malo me je zaprl v ogrado, a sem ga vendarle strl," je po 18. zmagi v karieri in že peti na Giru dejal Narvaez. S tem je po številu etapnih zmag tudi prehitel rojaka, nekdanjega olimpijskega prvaka Richarda Carapaza.

Jonas Vingegaard
FOTO: Profimedia

Borci za najvišja mesta v skupnem seštevku se tokrat niso borili za etapne uvrstitve, vseeno pa so morali biti kar pazljivi. V ubežni skupini sta bila namreč tudi nevarna Italijan Christian Scaroni in Harper, tako da so morali paziti, da si ubežniki ne privozijo prevelike prednosti. Nekaj časa sta Harper in Scaroni pridobila, prvi se je zdaj v skupnem seštevku prebil na deseto mesto, drugi pa je imel nekaj smole, saj se je skupaj z dvema kolesarjema zapletel v padec, tako je pridobil le tri mesta in je zdaj 13.

Na samem vrhu ni prišlo do sprememb. Rožnato majico bo tudi v 12. etapi nosil Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious), ki ima 27 sekund prednosti pred prvim favoritom, Dancem Jonasom Vingegaardom, z zaostankom minute in 57 sekund je tretji Nizozemec Thymen Arensman.

