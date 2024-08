Narvaez v Pogačarjevi ekipi, Tratnik in Roglič spet skupaj

Jhonatan Narvaez velja za zelo eksplozivnega kolesarja in specialista za spomladanske klasike in bo lahko v prihodnjih letih tudi pomagal Pogačarju v lovu na tovrstne dirke in še posebej spomenike, največje enodnevne dirke na svetu. V karieri je 27-letnik iz Playona de San Francisca dobil 11 dirk, od tega dve na dirki po Italiji.