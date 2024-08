Naslednji slovenski kolesar, ki bo dirkal na ravni svetovne serije

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Žak Eržen se bo ekipi Bahrain Victorious pridružil pred začetkom naslednje sezone. 18-letni slovenski mladi up, ki je leta 2022 postal mladinski svetovni prvak v disciplini na izpadanje, bo aktualno sezono sklenil z razvojno ekipo Bahrain Victorious do 23 let, s katero je letos zmagal na deveti veliki nagradi Adrie Mobil.

Eržen bo tako postal osmi Slovenec, ki bo tekmoval na ravni svetovne serije. Za veselje slovenskih navijačev bodo poleg njega skrbeli še Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Domen Novak, Matej Mohorič in Matevž Govekar.