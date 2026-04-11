Kolesarstvo

Nasprotnika udaril po glavi in prejel kazen dolgega suspenza

Ljubljana, 11. 04. 2026 15.28 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Ž.Ž.
Kiaan Watts

Novozelandski kolesar Kiaan Watts je med dirko Salverda Bouw Ster van Zwolle nizozemskega nasprotnika Marijna Maasa v znak negodovanja s pestjo udaril po glavi. 24-letnik je bil takoj diskvalificiran, dober mesec pozneje pa ga je mednarodna kolesarska zveza (UCI) kaznovala s 25-dnevno prepovedjo nastopanja.

Bližje kot je ciljna črta, bolj se stopnjuje napetost med kolesarji. To se je pokazalo tudi na enodnevni dirki po Nizozemskem Salverda Bouw Ster van Zwolle v začetku marca, ko so zavrele strasti med Kiaanom Wattsem in Marijnom Maasom.

Približno 33 kilometrov pred ciljem je med Novozelandcem in Nizozemcem prišlo do spora, nakar je Wattsu prekipelo. Zamahnil je proti Maasu in ga s pestjo udaril po glavi. Nizozemca je ob udarcu rahlo zaneslo, a je ostal na kolesu in se izognil poškodbam.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Incident so v prenosu ujele tudi kamere, zato je hitro sledila kazen. Sodniki dirke so Wattsa diskvalificirali ter ga kaznovali z globo v višini 200 švicarskih frankov (približno 215 evrov) in odbitkom 25 točk UCI, njegova ekipa NSN Development Team pa ga je suspendirala.

Dober mesec dni pozneje so se na Wattsovo dejanje odzvali tudi pri mednarodni kolesarski zvezi in mu naložili 25-dnevno prepoved dirkanja. Novozelandec bo suspendiran do 2. maja.

Kot so v izjavi zapisali pri UCI, je Watts priznal, da je z udarcem s pestjo prekršil pravila in da je kazen sprejel. 24-letnik se je sicer opravičil tudi na družbenih omrežjih in priznal, da je ravnal v afektu, javno opravičilo pa je že na dan dirke objavila tudi njegova ekipa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"NSN Development Team globoko obžaluje dejanja Kiaana Wattsa na dirki Salverda Bouw Ster van Zwolle. V ekipi pričakujemo, da bodo kolesarji ves čas tekmovali na športen in profesionalen način, in se želimo opravičiti Marijnu Maasu, ekipi BEAT CC p/b Saxo, organizatorjem dirke in komisarjem UCI," so zapisali na družbenem omrežju X.

"Da bi mu dali čas za razmislek o svojih dejanjih in posledicah", so Kiaana v njegovi ekipi odstranili s seznama za dirko Dorpenomloop Rucphen, na kateri bi moral nastopiti dan pozneje.

KOLESARSTVO KAZEN KIAAN WATTS MARIJN MAAS SUSPENZ UCI

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
11. 04. 2026 18.42
Kamere so krive. Ujele so ga.
Odgovori
0 0
GLUPI DAVKI
11. 04. 2026 18.23
Desničar
Odgovori
0 0
bandit1
11. 04. 2026 18.41
Ja z desno ga je
Odgovori
0 0
JackRussell
11. 04. 2026 18.15
Če kolesari kot boksa, lahko neha.
Odgovori
+2
3 1
Grande cojones
11. 04. 2026 17.34
Kakšno teslo!?
Odgovori
+1
1 0
