Nasprotnika udaril po glavi in prejel kazen dolgega suspenza

Bližje kot je ciljna črta, bolj se stopnjuje napetost med kolesarji. To se je pokazalo tudi na enodnevni dirki po Nizozemskem Salverda Bouw Ster van Zwolle v začetku marca, ko so zavrele strasti med Kiaanom Wattsem in Marijnom Maasom. Približno 33 kilometrov pred ciljem je med Novozelandcem in Nizozemcem prišlo do spora, nakar je Wattsu prekipelo. Zamahnil je proti Maasu in ga s pestjo udaril po glavi. Nizozemca je ob udarcu rahlo zaneslo, a je ostal na kolesu in se izognil poškodbam.

Incident so v prenosu ujele tudi kamere, zato je hitro sledila kazen. Sodniki dirke so Wattsa diskvalificirali ter ga kaznovali z globo v višini 200 švicarskih frankov (približno 215 evrov) in odbitkom 25 točk UCI, njegova ekipa NSN Development Team pa ga je suspendirala. Dober mesec dni pozneje so se na Wattsovo dejanje odzvali tudi pri mednarodni kolesarski zvezi in mu naložili 25-dnevno prepoved dirkanja. Novozelandec bo suspendiran do 2. maja. Kot so v izjavi zapisali pri UCI, je Watts priznal, da je z udarcem s pestjo prekršil pravila in da je kazen sprejel. 24-letnik se je sicer opravičil tudi na družbenih omrežjih in priznal, da je ravnal v afektu, javno opravičilo pa je že na dan dirke objavila tudi njegova ekipa.

