Ne le Roglič, hudo jo je na peti etapi skupil tudi Oss

Poleg Daniela Ossa, ki je utrpel zlom vratnih vretenc, zaradi katerih bo na prisilnem počitku precej tednov, je grdo padel tudi Avstrijec Michael Gogl, ki je padel čez Italijana. Oba sta zaključila na tleh, prizori pa so vse prej kot prijetni za ogled. Pozneje so sporočili, da si je Avstrijec ob padcu zlomil trtico in ključnico. Tako kot Oss je tudi Gogl seveda moral Tour zapustiti predčasno. Ob vseh padcih, ki smo jih videli na peti etapi, se poraja vprašanje, kakšen smisel ima ves ta spektakel, če so kolesarji postali novodobni gladiatorji, čigar usoda ni več odvisna zgolj od njih samih. Do podobnega incidenta je prišlo že lani, ko so se kolesarji zaleteli v znamenito gledalko 'Allez Opi-Omi'. Na koncu je bil epilog afere nadvse klavrn, jasno pa je, da se organizatorji iz lanskih težav niso naučili nič ...