Po grdem padcu umrl nekdanji Pogačarjev moštveni kolega

Kolumbijec, ki je letos dopolnil 30 let, nazadnje pa je vozil za ekipo NU Colombia, se je poškodoval ob padcu v Franciji. Njegovo stanje se je v naslednjih dneh poslabšalo, zaradi česar je bil po prihodu v Asturijo hospitaliziran v bolnišnici v Valladolidu, kjer so zdravniki diagnosticirali okužbo levega kolena. Munoz je prestal operacijo v poskusu, da bi zaustavili poslabšanje, a kljub prizadevanjem zdravniškega osebja ni mogel premagati zapletov, povezanih s poškodbo. V petek zjutraj je zaradi zapletov umrl.

"Globoko nas je pretresla vest o smrti našega prijatelja in nekdanjega sodelavca Cristiana Munoza. Njegovi družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Počivaj v miru, Cristian," so zapisali pri ekipi UAE Team Emirates, za katero je nastopal med letoma 2019 in 2021. Novica je pretresla karavano in širšo kolesarsko javnost. Njegova ekipa NU Colombia se je v znak spoštovanja umaknila z dirke in ni nastopila na naslednji etapi dirke Vuelta a Asturias.

