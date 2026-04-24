Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Po grdem padcu umrl nekdanji Pogačarjev moštveni kolega

Ljubljana, 24. 04. 2026 17.12

Avtor:
S.V.
Cristian Munoz

Nekdanji kolesar ekipe UAE Team Emirates Cristian Camilo Munoz je umrl šest dni po padcu na dirki Tour du Jura, potem ko so se pojavili zapleti zaradi hude poškodbe kolena.

Kolumbijec, ki je letos dopolnil 30 let, nazadnje pa je vozil za ekipo NU Colombia, se je poškodoval ob padcu v Franciji. Njegovo stanje se je v naslednjih dneh poslabšalo, zaradi česar je bil po prihodu v Asturijo hospitaliziran v bolnišnici v Valladolidu, kjer so zdravniki diagnosticirali okužbo levega kolena.

Munoz je prestal operacijo v poskusu, da bi zaustavili poslabšanje, a kljub prizadevanjem zdravniškega osebja ni mogel premagati zapletov, povezanih s poškodbo. V petek zjutraj je zaradi zapletov umrl.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Globoko nas je pretresla vest o smrti našega prijatelja in nekdanjega sodelavca Cristiana Munoza. Njegovi družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Počivaj v miru, Cristian," so zapisali pri ekipi UAE Team Emirates, za katero je nastopal med letoma 2019 in 2021.

Novica je pretresla karavano in širšo kolesarsko javnost. Njegova ekipa NU Colombia se je v znak spoštovanja umaknila z dirke in ni nastopila na naslednji etapi dirke Vuelta a Asturias.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob nadaljevanju dirke je bilo vzdušje zadržano. Kolesarji, spremljevalno osebje in organizatorji so se mu poklonili z minuto molka, vpliv tragedije pa je seveda pretresel celotno karavano. Organizatorji so na vozila namestili tudi črne trakove kot simbol žalovanja.

Munoz je bil profesionalni kolesar od leta 2017. Po dveh sezonah v Kolumbiji je leta 2018 dosegel sedmo mesto v skupnem seštevku dirke po Italiji za mlajše člane, nato pa se je pridružil ekipi UAE Team Emirates. Tam je tri leta dirkal tudi ob Tadeju Pogačarju.

kolesarstvo smrt cristian munoz

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
bibaleze
Portal
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Martina iz MasterChefa je postala mamica
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
zadovoljna
Portal
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Slovenka je svojo pot do uspeha začela v garaži
vizita
Portal
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
cekin
Portal
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
moskisvet
Portal
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
dominvrt
Portal
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669