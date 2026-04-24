Po grdem padcu umrl nekdanji Pogačarjev moštveni kolega

Kolumbijec, ki je letos dopolnil 30 let, nazadnje pa je vozil za ekipo NU Colombia, se je poškodoval ob padcu v Franciji. Njegovo stanje se je v naslednjih dneh poslabšalo, zaradi česar je bil po prihodu v Asturijo hospitaliziran v bolnišnici v Valladolidu, kjer so zdravniki diagnosticirali okužbo levega kolena.
Munoz je prestal operacijo v poskusu, da bi zaustavili poslabšanje, a kljub prizadevanjem zdravniškega osebja ni mogel premagati zapletov, povezanih s poškodbo. V petek zjutraj je zaradi zapletov umrl.
"Globoko nas je pretresla vest o smrti našega prijatelja in nekdanjega sodelavca Cristiana Munoza. Njegovi družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Počivaj v miru, Cristian," so zapisali pri ekipi UAE Team Emirates, za katero je nastopal med letoma 2019 in 2021.
Novica je pretresla karavano in širšo kolesarsko javnost. Njegova ekipa NU Colombia se je v znak spoštovanja umaknila z dirke in ni nastopila na naslednji etapi dirke Vuelta a Asturias.
Ob nadaljevanju dirke je bilo vzdušje zadržano. Kolesarji, spremljevalno osebje in organizatorji so se mu poklonili z minuto molka, vpliv tragedije pa je seveda pretresel celotno karavano. Organizatorji so na vozila namestili tudi črne trakove kot simbol žalovanja.
Munoz je bil profesionalni kolesar od leta 2017. Po dveh sezonah v Kolumbiji je leta 2018 dosegel sedmo mesto v skupnem seštevku dirke po Italiji za mlajše člane, nato pa se je pridružil ekipi UAE Team Emirates. Tam je tri leta dirkal tudi ob Tadeju Pogačarju.