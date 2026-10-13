Nekdanji svetovni prvak se seli v ekipo Lidl-Trek

V osmih letih v Ineosu je zabeležil etapne zmage na dirkah po Italiji in Španiji. Uspešen je bil tudi na velodromu. Tako je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil zlato v ekipnem zasledovanju, poleg tega pa je šestkrat postal svetovni prvak v posamičnem zasledovanju.
Tridesetletnik je lani zmagal na dirki prek Flandrije, a mu zmaga na kolesarskem spomeniku še vedno manjka, saj je dirko Milano - Sanremo dvakrat končal na drugem mestu.
"Po osmih letih v trenutni ekipi je začetek novega poglavja nekaj čudovitega in čutim veliko motivacijo pred naslednjo sezono. Pomemben cilj poleg klasičnih dirk ostajajo velike tritedenske. Veselim se, da bom lahko pomagal ekipi in hkrati izkoristil svoje priložnosti," je dejal Filippo Ganna po podpisu pogodbe z ekipo Lidl-Trek, ki velja do leta 2029.
Ganna se bo pridružil ekipi, v kateri so med drugim avstrijski hribolazec Felix Gall, Španec Juan Ayuso in svetovni prvak na cestni dirki iz leta 2019, Danec Mads Pedersen.
Kolesarski spomeniki so pet najprestižnejših in najstarejših enodnevnih dirk v profesionalnem cestnem kolesarstvu. To so Milano–Sanremo, Dirka po Flandriji, Pariz–Roubaix, Liege–Bastogne–Liege in Dirka po Lombardiji. Te dirke so znane po svoji dolgi zgodovini, zahtevnih trasah in velikem zgodovinskem pomenu, zato zmaga na katerem koli od teh spomenikov velja za vrhunec kolesarjeve kariere.
Kronometer je kolesarska disciplina, v kateri kolesarji nastopijo posamično in se borijo proti času na vnaprej določeni razdalji. Za razliko od cestnih dirk, kjer je pomemben vrstni red v cilju, je pri kronometru ključna hitrost in aerodinamična učinkovitost posameznika. Kolesarji uporabljajo posebna kolesa z aerodinamičnimi dodatki in čeladami, da zmanjšajo zračni upor na minimum.
Tritedenske dirke, znane tudi kot 'Grand Tours', so najtežje in najbolj cenjene etapne dirke v kolesarskem koledarju. Vključujejo Dirko po Franciji (Tour de France), Dirko po Italiji (Giro d'Italia) in Dirko po Španiji (Vuelta a Espana). Te dirke trajajo tri tedne, vključujejo številne gorske etape, kronometre in ravninske odseke, kar od kolesarjev zahteva vrhunsko vzdržljivost in sposobnost regeneracije skozi 21 dni tekmovanja.
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