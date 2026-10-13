Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Nekdanji svetovni prvak se seli v ekipo Lidl-Trek

13. 10. 2026 14.31 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Filippo Ganna

Italijanski kolesar Filippo Ganna, dvakratni svetovni prvak v vožnji na čas, se bo z novo sezono pridružil ekipi Lidl-Trek, sporočili iz njegove nove nemške ekipe. Ganna je naslov svetovnega prvaka v kronometru osvojil v letih 2020 in 2021.

V osmih letih v Ineosu je zabeležil etapne zmage na dirkah po Italiji in Španiji. Uspešen je bil tudi na velodromu. Tako je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil zlato v ekipnem zasledovanju, poleg tega pa je šestkrat postal svetovni prvak v posamičnem zasledovanju.

Filippo Ganna
Filippo Ganna
FOTO: Profimedia

Tridesetletnik je lani zmagal na dirki prek Flandrije, a mu zmaga na kolesarskem spomeniku še vedno manjka, saj je dirko Milano - Sanremo dvakrat končal na drugem mestu.

"Po osmih letih v trenutni ekipi je začetek novega poglavja nekaj čudovitega in čutim veliko motivacijo pred naslednjo sezono. Pomemben cilj poleg klasičnih dirk ostajajo velike tritedenske. Veselim se, da bom lahko pomagal ekipi in hkrati izkoristil svoje priložnosti," je dejal Filippo Ganna po podpisu pogodbe z ekipo Lidl-Trek, ki velja do leta 2029.

Ganna se bo pridružil ekipi, v kateri so med drugim avstrijski hribolazec Felix Gall, Španec Juan Ayuso in svetovni prvak na cestni dirki iz leta 2019, Danec Mads Pedersen.

Razlagalnik

Kolesarski spomeniki so pet najprestižnejših in najstarejših enodnevnih dirk v profesionalnem cestnem kolesarstvu. To so Milano–Sanremo, Dirka po Flandriji, Pariz–Roubaix, Liege–Bastogne–Liege in Dirka po Lombardiji. Te dirke so znane po svoji dolgi zgodovini, zahtevnih trasah in velikem zgodovinskem pomenu, zato zmaga na katerem koli od teh spomenikov velja za vrhunec kolesarjeve kariere.

Kronometer je kolesarska disciplina, v kateri kolesarji nastopijo posamično in se borijo proti času na vnaprej določeni razdalji. Za razliko od cestnih dirk, kjer je pomemben vrstni red v cilju, je pri kronometru ključna hitrost in aerodinamična učinkovitost posameznika. Kolesarji uporabljajo posebna kolesa z aerodinamičnimi dodatki in čeladami, da zmanjšajo zračni upor na minimum.

Tritedenske dirke, znane tudi kot 'Grand Tours', so najtežje in najbolj cenjene etapne dirke v kolesarskem koledarju. Vključujejo Dirko po Franciji (Tour de France), Dirko po Italiji (Giro d'Italia) in Dirko po Španiji (Vuelta a Espana). Te dirke trajajo tri tedne, vključujejo številne gorske etape, kronometre in ravninske odseke, kar od kolesarjev zahteva vrhunsko vzdržljivost in sposobnost regeneracije skozi 21 dni tekmovanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Filippo Ganna

Roglič na presenečenje mnogih še ni sprejel odločitve o prihodnosti

24ur.com Mohorič bronast na svetovnem prvenstvu na makadamu
24ur.com Tim Gajser: V tej sezoni so bile tudi noči brez spanca
24ur.com Ganna podaljšal z Ineosom, Van Aert odpovedal kronometer na SP
24ur.com Gajser naslov svetovnega prvaka potrdil z zmago na dirki v Franciji
24ur.com Tim Gajser dodal v zbirko še en naslov in nova priznanja za uspešno delo
24ur.com Gajser drugi v kvalifikacijah
24ur.com Murn ostaja na čelu slovenske kolesarske reprezentance do OI 2028
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Princ Harry razkril bolečo resnico o smrti mame Diane
Najstnica fantu poslala intimno fotografijo, nato pa doživela nočno moro
Najstnica fantu poslala intimno fotografijo, nato pa doživela nočno moro
Po spletu se širi nevaren trend, otroci pa ne razumejo posledic
Po spletu se širi nevaren trend, otroci pa ne razumejo posledic
Sin Magnifica objavil družinske fotografije, ob njih zapisal te besede
Sin Magnifica objavil družinske fotografije, ob njih zapisal te besede
zadovoljna
Portal
V najbolj elegantni jesenski obleki ukradla vse poglede
Grayson: 'Nekateri modeli so narejeni za Gospodarsko razstavišče, drugi za Grand Palais'
Grayson: 'Nekateri modeli so narejeni za Gospodarsko razstavišče, drugi za Grand Palais'
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Znanstveniki so morda odkrili nov vzrok za visok krvni tlak in način za njegovo zdravljenje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
cekin
Portal
Ne prodajte je prehitro: tako lahko iz svoje elektrike iztržite več
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
moskisvet
Portal
Zvezdnici grozi do sedem let zapora: po nasilnem izpadu na letalu obtožena napadov
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Umrl zvezdnik serije Kriva pota
Umrl zvezdnik serije Kriva pota
Citroën obuja legendarnega spačka: prihaja električna različica
Citroën obuja legendarnega spačka: prihaja električna različica
dominvrt
Portal
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
okusno
Portal
En nakup, štirje obroki: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo
Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
voyo
Portal
Zabavljači
Vrni se k meni
Vrni se k meni
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009