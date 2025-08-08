Nemci želijo start Toura 2030, Slovencem leto prej ne bodo konkurirali

Najbolj znana kolesarska dirka na svetu po Franciji se je že štirikrat začela v Nemčiji. Po Kölnu 1965, Frankfurtu 1980, Berlinu 1987 in Düsseldorfu 2017 jo Nemčija želi prirediti tudi leta 2030 v treh zveznih deželah Saška, Saška-Anhalt in Turingija. Bo leto prej start v Sloveniji?

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nemški organizatorji so se med letošnjo francosko pentljo, ki se je končala z zanesljivo zmago slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja, že srečali z direktorjem slovite dirke Christianom Prudhommom in mu predali uvodno dokumentacijo. Po njej bi uvodna etapa potekala med krajema Dresden - Gera, druga bi bila od Halleja do Leipziga, tretja pa od Erfurta do Magdeburga.

"Šlo je za uvodno srečanje, da naši kandidaturi damo obraz," je v zvezi s tem dejal Andreas Prokop, prvi mož dirke po Nemčiji. Poleg njega sta se uvodnega sestanka s prvim in najpomembnejšim operativcem Toura udeležila tudi častni predsednik nemške kolesarske zveze Rudolf Scharping in predsednik saške kolesarske zveze Thomas Hofmann.

Matej Mohorič in direktor dirke po Franciji Christian Prudhomme FOTO: AP icon-expand