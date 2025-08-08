Nemci želijo start Toura 2030, Slovencem leto prej ne bodo konkurirali

Nemški organizatorji so se med letošnjo francosko pentljo, ki se je končala z zanesljivo zmago slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja, že srečali z direktorjem slovite dirke Christianom Prudhommom in mu predali uvodno dokumentacijo. Po njej bi uvodna etapa potekala med krajema Dresden - Gera, druga bi bila od Halleja do Leipziga, tretja pa od Erfurta do Magdeburga.
"Šlo je za uvodno srečanje, da naši kandidaturi damo obraz," je v zvezi s tem dejal Andreas Prokop, prvi mož dirke po Nemčiji. Poleg njega sta se uvodnega sestanka s prvim in najpomembnejšim operativcem Toura udeležila tudi častni predsednik nemške kolesarske zveze Rudolf Scharping in predsednik saške kolesarske zveze Thomas Hofmann.
Željo po organizaciji uvodnih treh etap Toura je nedavno pokazala tudi Slovenija. Predsednik slovenske vlade Robert Golob je zadnji dan letošnjega Toura direktorju Prudhommu predal pismo o nameri, da se najbolj slovita kolesarska dirka leta 2029 prične v Sloveniji.
