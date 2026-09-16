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Kolesarstvo

Bizarno: gledalec brcnil odvrženi bidon med glavnino in povzročil padec kolesarja

Ljubljana, 16. 09. 2026 10.18 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
R.S.
Peyton Burckel

Prvo etapo Dirke po Abruciji je zaznamoval incident, ki ga je povzročil eden izmed gledalcev ob progi. Slednji je namreč odvržen bidon brcnil nazaj med glavnino kolesarjev, kar je povzročilo padec Peytona Burckla iz ekipe EF Education-Aevolo. Slednji je k sreči lahko nadaljeval z etapo, a nespametno dejanje navijača bi se lahko končalo s hujšo poškodbo, ki bi lahko pomenila konec nastopa na štiridnevni dirki.

Do incidenta je prišlo približno 25 kilometrov pred koncem uvodne etape štiridnevne Dirke po Abruciji, ko se je glavnina kolesarjev približevala zahtevnemu finalu v Casalincontradi. Med vzpenjanjem je eden izmed kolesarjev na rob ceste proti enemu izmed navijačev, ki so stali ob progi, odvrgel bidon. Namesto da bi navijač, kot je običajno, bidon pobral in ga odnesel domov, je slednjega brcnil nazaj med glavnino kolesarjev, kar je povzročilo padec kolesarja Peytona Burckla iz ekipe EF Education-Aevolo, ki se ni uspel izogniti oviri na cesti.

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Mladi Američan se je kljub padcu vrnil na kolo in nadaljeval vožnjo, kot je bilo sprva videti, brez resnejših posledic. Uvodno, sicer 155 kilometrov dolgo etapo štiridnevne dirke, je Burckel po padcu končal na 86. mestu z zaostankom nekaj več kot štiri minute za zmagovalcem Alessandrom Fancellujem (MBH Bank CSB), ki je kot prvi prečkal ciljno črto s časom 3:51:14. Italijan je slavil pred Mathysom Rondelom (Tudor Pro Cycling Team), kot tretji pa je ciljno črto prečkal Diego Ulissi (XDS Astana Team).

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KOMENTARJI7

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Fery Zaka
16. 09. 2026 11.29
No ja, z mnogo domišljije je padel zaradi tega. Ampak ja, morali bi ustaviti in nalomiti tipa. Ker bi dejansko lahko kdo padel in se tudi hudo poškodoval.
Odgovori
0 0
Emil23
16. 09. 2026 11.16
Profesionalni športniki bi morali biti vzgled ne pa da jim je dovoljeno odmetavati smeti vse povprek.
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-4
0 4
Badum Badum
16. 09. 2026 11.26
Ti si brcnil bidon?
Odgovori
0 0
HitriKrtek
16. 09. 2026 11.13
10.000€ ali 10% imetja, karkoli je več, pa bo mir.. da se tudi bogatih dotakne
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+1
1 0
Fidelus Kastratus
16. 09. 2026 10.55
Treba je kaznovati tistega, ki je odvrgel bidon ...
Odgovori
-2
4 6
gggg1
16. 09. 2026 11.14
Na tekmovanjih je določeno kje smejo odmetavati bidone.
Odgovori
+5
5 0
rok1211
16. 09. 2026 10.33
Upam da bodo brcnili njega nazaj po denarnici
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+4
6 2
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