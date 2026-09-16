Bizarno: gledalec brcnil odvrženi bidon med glavnino in povzročil padec kolesarja

Do incidenta je prišlo približno 25 kilometrov pred koncem uvodne etape štiridnevne Dirke po Abruciji, ko se je glavnina kolesarjev približevala zahtevnemu finalu v Casalincontradi. Med vzpenjanjem je eden izmed kolesarjev na rob ceste proti enemu izmed navijačev, ki so stali ob progi, odvrgel bidon. Namesto da bi navijač, kot je običajno, bidon pobral in ga odnesel domov, je slednjega brcnil nazaj med glavnino kolesarjev, kar je povzročilo padec kolesarja Peytona Burckla iz ekipe EF Education-Aevolo, ki se ni uspel izogniti oviri na cesti.
Mladi Američan se je kljub padcu vrnil na kolo in nadaljeval vožnjo, kot je bilo sprva videti, brez resnejših posledic. Uvodno, sicer 155 kilometrov dolgo etapo štiridnevne dirke, je Burckel po padcu končal na 86. mestu z zaostankom nekaj več kot štiri minute za zmagovalcem Alessandrom Fancellujem (MBH Bank CSB), ki je kot prvi prečkal ciljno črto s časom 3:51:14. Italijan je slavil pred Mathysom Rondelom (Tudor Pro Cycling Team), kot tretji pa je ciljno črto prečkal Diego Ulissi (XDS Astana Team).
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